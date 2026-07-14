La fiesta BRESH confirma fecha en Gran Canaria: música, confeti y seis horas de celebración

La cuenta atrás para una de las fiestas más populares del panorama musical ya ha comenzado. BRESH España celebrará una nueva edición en Gran Canaria el próximo 15 de agosto, dentro del Maspalomas Vive Fest – Summer Edition, una cita que promete reunir a cientos de asistentes en una tarde marcada por la música, el color y el entretenimiento.

El evento tendrá lugar en el Campo 1 de Maspalomas, donde la organización ha previsto seis horas ininterrumpidas de fiesta, desde las 18.00 hasta las 00.00 horas, con una propuesta que combina éxitos del pop, reguetón y clásicos musicales en un ambiente festivo y participativo.

Una de las fiestas más populares del momento

Nacida en Argentina y convertida en un fenómeno internacional, BRESH se ha consolidado como una de las fiestas temáticas con mayor proyección en los últimos años. Su fórmula apuesta por una cuidada puesta en escena, lluvia de confeti, sorpresas durante la noche y una selección musical pensada para que el público cante y baile de principio a fin.

La organización define el evento como una celebración abierta e inclusiva, donde el protagonismo recae en la diversión y en la experiencia compartida por los asistentes.

Entradas ya a la venta

La cita forma parte de la programación del Maspalomas Vive Fest – Summer Edition y las entradas ya se encuentran disponibles a través de los canales habilitados por la organización.

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Con esta nueva parada en Gran Canaria, BRESH vuelve a apostar por el Archipiélago como una de las sedes de su gira estival, en una edición que aspira a convertirse en uno de los grandes eventos musicales del verano en el sur de la Isla.