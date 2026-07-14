La gasolina más barata de este martes en la provincia de Las Palmas

Hoy martes 14 de julio las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio CANARY OIL a 1,349€ el litro, situada en el municipio de Agüimes en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 en la isla de Gran Canaria.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Antigua, CALLE JANANA, 46 en la isla de Fuerteventura, a 1,259€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 1,275€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 del municipio de Telde.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,225€ el litro en SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 de Gran Canaria situada en el municipio de Ingenio con un precio de 1,225€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

Para llenar el tanque hoy martes 14 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 a la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. para llenar el tanque por 1,225€ el litro. Otra opción sería ir hasta Ingenio, a CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 1,225€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Telde, estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde sale a 1,275€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Ingenio, estación de PETROPRIX en CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, donde se puede encontrar el gasoil a 1,279€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,349€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35. En Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, la estación de servicio CANARY OIL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, a la gasolinera DISA AEROPUERTO, donde el litro está a 1,415€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tías, Carretera Arrecife - Yaiza km 12, en la DISA MACHER, que está a 1,467€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy martes 14 de julio, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,357€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,357€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Tías, en la estación PCAN en Calle San Blas 15, donde el diésel está a 1,355€ el litro. La segunda mejor opción está en Tías, a 1,378€ el litro en DISA MACHER en Carretera Arrecife - Yaiza km 12.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,259€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 en Puerto del Rosario a 1,299€ el litro de Gasóleo A.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,259€ el litro, seguida por la estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad del municipio de Tuineje a 1,285€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación REPSOL en Carretera FV-1 km 2 de Puerto del Rosario a 1,419€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,349€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,385€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 14 de julio, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 1,269€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 1,280€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 1,299€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este martes en Telde

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 14 de julio, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,249€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,252€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,349€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON JINAMAR ofrece la segunda mejor opción, a 1,369€ el litro, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,275€ el litro, situada en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 1,285€ el litro en Gasóleo A en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [14/07/2026 8:09:49]