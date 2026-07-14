Gran Canaria debate sobre el turismo: los isleños exigen una mejor redistribución de la riqueza y un territorio más cuidado

Tras medio año de trabajo de la Convención Ciudadana del Turismo en la que han colaborado representantes de todos los sectores sociales y políticos de Gran Canaria, la dirección insular de Participación presentaba este martes al Cabildo y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en su calidad de promotores de la iniciativa, las conclusiones sobre el modelo turístico al que aspiran los ciudadanos, y que pasan, entre otras, por una mejor distribución de las riquezas del turismo. A vuela pluma, las 28 propuestas ratificadas se dividen en tres apartados, según desgrana el titular insular de Participación, Jorge Artiles: «vida digna en un territorio cuidado; identidad, educación y conciencia colectiva de quiénes somos, qué queremos ser y cómo nos queremos construir como isla; y el relativo a la participación real y buena gobernanza, en la que la ciudadanía tiene una corresponsabilidad compartida con lo público y lo privado, es decir una gobernanza participativa del turismo».

Las conclusiones con mayor respaldo, según Participación, se centran en el impulso a la rehabilitación de edificios para destinarlos prioritariamente a vivienda asequible; el refuerzo de los derechos laborales y de la inspección en el sector turístico; el uso más eficiente del agua y la energía; el fortalecimiento de la protección de los espacios naturales; y la incorporación de estudios científicos en la planificación turística y territorial. Varias de estas recomendaciones alcanzaron niveles de consenso del cien por cien entre los participantes.

El documento también incorpora propuestas como la de reforzar los servicios públicos afectados por la presión turística; impulsar una redistribución más equilibrada de las rentas turísticas; favorecer la diversificación económica de la isla; promover una mayor transparencia institucional; y consolidar espacios permanentes de participación ciudadana en las decisiones relacionadas con el futuro turístico de Gran Canaria.

Convivencia

Por último, en relación a la protección del territorio, figuran la gestión sostenible de los recursos naturales; la conservación del patrimonio cultural; la mejora de la convivencia entre residentes y visitantes; y la incorporación de criterios de sostenibilidad y bien común en la planificación del desarrollo turístico.

Este proyecto participativo, denominado Convención Ciudadana sobre el Modelo Turístico de Gran Canaria, es el primero dedicado al sector de toda Europa, según Artiles, y sus participantes han sido seleccionados con criterios de representatividad y mediante sorteo para «reflexionar sobre los retos del turismo en la isla y deliberar sobre las medidas necesarias para mejorar Gran Canaria».

Para el presidente del Cabildo, Antonio Morales, «la Convención demuestra que la ciudadanía quiere participar en la construcción del futuro de la isla cuando dispone de información rigurosa, tiempo para reflexionar y espacios de diálogo». En este mismo sentido, Teodoro Sosa, consejero de Presidencia, incide en que su celebración es una muestra de «calidad democrática» que representa «una forma de entender la relación entre administraciones y ciudadanía».

Por último, para la decana de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la ULPGC, Vicky Ruíz Mallorquí, «este proyecto representa un magnífico ejemplo de cómo la evidencia científica, el rigor metodológico y la participación ciudadana pueden complementarse para mejorar la calidad de las decisiones públicas».