Gran Canaria recibe a 41 niños saharauis que pasarán el verano en la isla con el programa Vacaciones en Paz

El Cabildo de Gran Canaria recibió este martes a los 41 niños y niñas saharauis de entre 10 y 12 años que pasarán los próximos dos meses en Gran Canaria junto a familias de acogida a través del programa Vacaciones en Paz, una iniciativa solidaria que permite a menores procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, alejarse durante los meses de verano de las extremas condiciones del desierto y acceder a revisiones médicas y a una alimentación equilibrada.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero de Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez, dieron la bienvenida a los menores y a sus familias de acogida en el Patio del Cabildo, en un acto en el que participaron también el delegado del Frente Polisario en Canarias, Alisalem Sidi Zein, y el presidente de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Octavio Melián.

Morales agradeció especialmente el compromiso de las familias que abren sus hogares durante estos meses y subrayó que "sin ellas no sería posible esta expresión de cariño y afecto del pueblo canario hacia el pueblo saharaui". El presidente recordó, además, su propia experiencia personal como familia de acogida y destacó que la convivencia genera vínculos que permanecen en el tiempo.

Un vínculo permanente

"Se crea un vínculo permanente", aseguró Morales, quien recordó cómo una de las primeras preocupaciones del menor que acogió su familia fue conseguir cosas para sus hermanos. Una experiencia que, señaló, permite entender el valor de unas estancias "muy importantes desde el punto de vista de la salud, pero también para que estos niños y niñas sientan que están acompañados y apoyados".

Vacaciones en Paz se desarrolla a nivel estatal desde 1979 y este año permitirá la llegada a España de unos 2.800 menores saharauis. En Gran Canaria, el programa cuenta con financiación de la Consejería de Solidaridad Internacional del Cabildo y se desarrolla con la colaboración de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.

Durante julio y agosto, los menores dejan temporalmente los campamentos de refugiados de Tinduf, donde las temperaturas pueden superar los 50 grados y las condiciones de acceso al agua, la alimentación y los servicios sanitarios son muy limitadas. Su estancia con las familias permite realizar revisiones médicas generales, controles de salud bucodental y oftalmológica y detectar posibles patologías que requieren seguimiento o tratamiento.

El programa facilita también el acceso durante estos meses a una alimentación más variada y equilibrada y ofrece a los niños y niñas un periodo de descanso fuera de las duras condiciones de los campamentos. La convivencia contribuye, además, a mejorar su conocimiento del español y a estrechar unos lazos sociales y afectivos entre Canarias y el pueblo saharaui construidos durante décadas.

Vulneración de derechos humanos

Carmelo Ramírez agradeció la presencia de los menores y reconoció especialmente "la generosidad de las familias acogentes y el trabajo desarrollado durante tantos años por la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui".

El consejero reiteró también el compromiso del Cabildo con el pueblo saharaui y con "su lucha por la independencia y por el derecho a regresar al Sáhara Occidental", al tiempo que denunció las vulneraciones de los derechos humanos y reclamó "la liberación de los presos políticos saharauis retenidos de manera injusta y arbitraria".

En este sentido, Antonio Morales ratificó las palabras de solidaridad expresadas durante el acto y mostró su preocupación por la situación de los presos saharauis en cárceles marroquíes, con una mención especial al sociólogo y activista Ahmed Asfari, cuya situación fue expuesta durante la recepción. "Estamos hablando de personas que están poniendo en riesgo su propia vida para reclamar el respeto a sus derechos", señaló el presidente.

Por su parte, el delegado del Frente Polisario en Canarias, Alisalem Sidi Zein, agradeció una vez más "la solidaridad permanente del pueblo canario con el pueblo saharaui" y la oportunidad que las familias ofrecen a los menores durante estos dos meses. Asimismo, reclamó el apoyo de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos ante la situación de los presos saharauis en Marruecos y pidió que "alcen su voz y reclamen su liberación".

El presidente de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Octavio Melián, agradeció la aportación del Cabildo de Gran Canaria, que permite el desarrollo del programa Vacaciones en Paz en la isla, y animó a la ciudadanía a mantener su implicación con la causa saharaui. Melián recordó, además, la concentración convocada para el próximo sábado a las 17.00 horas en la Plaza del Sáulo Torón y llamó a participar en la campaña por la liberación de los presos políticos saharauis.