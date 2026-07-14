El ITC abre en Gáldar un laboratorio para acelerar soluciones ‘verdes’ y digitales

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) ha puesto en marcha este martes un nuevo Espacio I+D+i en el Parque Tecnológico de Gran Canaria-Área Experimental de Economía Circular, situado en Punta de Gáldar. Las instalaciones están destinadas al desarrollo y la prueba de prototipos, proyectos piloto y soluciones tecnológicas aplicables a sectores como la agricultura, la economía azul y la industria digitalizada.

La presentación contó con la participación de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias y presidenta del ITC, Migdalia Machín; el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; y el director de I+D+i del instituto, Gonzalo Piernavieja.

Machín señaló que el Ejecutivo autonómico ha respaldado la consolidación del parque tecnológico a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). Según explicó, la nueva infraestructura pretende conectar las capacidades técnicas y científicas del ITC con las necesidades de empresas, administraciones públicas, universidades, centros de investigación y otras entidades innovadoras.

Espacio habilitado para el desarrollo de soluciones tecnológicas. / LP/DLP

El alcalde de Gáldar destacó que la apertura del espacio supone un nuevo avance en el desarrollo del parque de La Punta. Sosa recordó que el Ayuntamiento cedió los terrenos con el propósito de crear una infraestructura al servicio del norte de Gran Canaria, orientada a generar oportunidades para empresas, investigadores y profesionales cualificados.

Tecnología para sectores productivos

El Espacio I+D+i podrá acoger actividades relacionadas con las distintas áreas de investigación del ITC, entre ellas la computación científica, las energías renovables, las tecnologías del agua, la biotecnología, la economía circular, la economía azul y la sostenibilidad.

Las instalaciones ocupan 120 metros cuadrados en módulos y disponen de otros 180 metros cuadrados para ensayos

Las primeras iniciativas han sido promovidas por el Departamento de Computación Científica y Tecnológica del ITC. Su responsable, Juan Francisco Rodríguez, presentó durante la visita varias de las capacidades disponibles, relacionadas con la automatización de procesos, la gestión avanzada de datos, la sensorización, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica y la creación de sistemas inteligentes de monitorización y control.

Estas herramientas podrán utilizarse para analizar procesos productivos, controlar recursos, mejorar la seguridad operativa y facilitar la toma de decisiones mediante la recopilación y el tratamiento de datos.

Proyectos para el textil y los puertos deportivos

Entre los primeros trabajos que se desarrollan en las instalaciones figuran los proyectos TEXTIL e INNOVABLUE, cofinanciados por el programa Interreg MAC 2021-2027.

TEXTIL investiga el uso de tecnologías de análisis de imagen y procesamiento de datos para identificar, caracterizar y clasificar tejidos. Estas soluciones pueden aplicarse a procesos de reutilización, reciclaje y aprovechamiento de materiales dentro de modelos de producción más circulares.

Los primeros proyectos aplican inteligencia artificial, sensorización e internet de las cosas a la economía circular

INNOVABLUE se centra en la transformación verde y digital de marinas y puertos deportivos. El proyecto desarrolla sistemas de monitorización y gestión basados en sensores, internet de las cosas, datos e inteligencia artificial para estudiar el funcionamiento de estas instalaciones y mejorar la gestión de sus recursos.

Un entorno para ensayos y demostradores

El nuevo espacio dispone de 120 metros cuadrados, distribuidos en cuatro contenedores modulares, además de una zona exterior de 180 metros cuadrados. Esta configuración permitirá realizar pruebas, demostraciones y proyectos piloto en condiciones próximas a las de su aplicación real.

La infraestructura también facilitará el trabajo conjunto entre el ITC, empresas tecnológicas, grupos de investigación y agentes del sistema canario de innovación. El objetivo es acercar la investigación aplicada al tejido productivo y favorecer el desarrollo de soluciones relacionadas con la automatización, la digitalización y la gestión sostenible de los recursos en Canarias.