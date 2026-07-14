Mogán recurre al Supremo la anulación de la tasa turística y la mantiene en vigor hasta que haya una sentencia firme

El Ayuntamiento de Mogán mantendrá en vigor la tasa turística de 0,15 euros por persona y día hasta que exista una sentencia firme. Además, recurrirá ante el Tribunal Supremo el fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló la ordenanza al considerar que no define con la suficiente claridad qué servicio o actividad administrativa concreta se financia con la recaudación obtenida a través de este gravamen.

Estas declaraciones se producen después de que el pasado lunes se conociera el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Por ello, este martes la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el director general de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, comparecieron ante los medios para reiterar que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Ambos defendieron que el fallo judicial “no entra en el fondo del asunto y no nos aclara nada en relación con la ordenanza de la tasa turística para poder corregir aquello a lo que alude el magistrado”, por lo que consideran necesario acudir a la máxima instancia judicial.

Una recaudación de 1,3 millones de euros

Durante el primer año de vigencia de la tasa turística, el Ayuntamiento de Mogán recaudó 1.391.191 euros. El Consistorio ha mantenido congelado el importe del gravamen a la espera del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y continuará haciéndolo hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso.

No obstante, la alcaldesa adelantó que, si el fallo del Supremo resulta favorable al Ayuntamiento, la cuantía de la tasa se incrementará posteriormente. Eso sí, precisó que todavía no se ha determinado cuál será el nuevo importe, ya que, según señaló, "habrá que estudiarlo".

"Vamos a recurrir al Tribunal Supremo porque entendemos que el magistrado no ha ofrecido una fundamentación jurídica suficiente que explique por qué el Ayuntamiento de Mogán no tiene capacidad para crear una tasa derivada de los servicios que presta", afirmó Eduardo Álamo.

Una interpretación cuestionada

El director general de Gestiona Mogán respondía así a uno de los argumentos recogidos en la sentencia, que sostiene que el Consistorio carece de competencias para establecer esta tasa turística. Una interpretación que el Ayuntamiento cuestiona, al considerar que las administraciones locales sí pueden crear determinadas tasas por la prestación de servicios. Como ejemplo, los responsables municipales citaron el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que implantó la tasa de recogida de residuos.

Álamo también rechazó que la implantación de la tasa turística respondiera a un afán recaudatorio. Según explicó, el objetivo del Ayuntamiento ha sido "equilibrar las cuentas", pero "nunca" generar un superávit. "Lo que intentamos es equilibrar los costes que a día de hoy pagan los residentes de Mogán y, por eso, discrepamos de esta afirmación de la sentencia", subrayó.