Moya estrena una zona de compostaje comunitario para convertir restos orgánicos en abono natural
El proyecto ‘Cierra el círculo en la Villa de Moya’ arranca con la participación de una treintena de familias y busca avanzar hacia una gestión de residuos más sostenible
La Villa de Moya ha inaugurado su nueva Zona de Compostaje Comunitario, una iniciativa destinada a transformar los residuos orgánicos domésticos en compost natural y avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más sostenible.
El proyecto, impulsado bajo el lema ‘Cierra el círculo en la Villa de Moya’, permitirá aprovechar restos orgánicos generados en los hogares para convertirlos en un recurso útil para huertos, jardines y plantas.
La iniciativa forma parte del compromiso municipal con la sostenibilidad, la economía circular y la reducción del impacto ambiental asociado al tratamiento de residuos.
Restos del hogar convertidos en compost
La nueva zona permitirá transformar restos de fruta y verdura, cáscaras de huevo y frutos secos, posos de café, tapones de corcho, cerillas o serrín en un abono natural de calidad.
Con ello, el municipio busca reducir la cantidad de residuos que se generan y fomentar una gestión más eficiente y responsable de la materia orgánica.
El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, destacó que la puesta en marcha de esta zona supone “un nuevo paso” en la apuesta del municipio por la sostenibilidad y por un modelo más respetuoso con el entorno.
“La economía circular deja de ser un concepto teórico para convertirse en una realidad que implica directamente a nuestros vecinos y vecinas, permitiéndonos aprovechar los recursos y reducir nuestra huella ambiental”, afirmó.
Una treintena de familias participantes
La iniciativa cuenta ya con la participación de una treintena de familias del municipio, que depositarán su materia orgánica en la Zona de Compostaje Comunitario y formarán parte de un proceso basado en la colaboración ciudadana.
Las personas participantes dispondrán de acompañamiento técnico durante todo el proceso y de un contacto directo con la persona responsable para resolver dudas o incidencias.
La concejala de Residuos, Lidia Rodríguez, señaló que el proyecto representa una oportunidad para que la ciudadanía participe de forma activa en la gestión de los residuos orgánicos.
“El compostaje comunitario no solo reduce residuos, sino que también fomenta hábitos sostenibles y fortalece el compromiso colectivo con el cuidado de nuestro entorno”, subrayó.
Financiación del Cabildo
El Compostaje Comunitario de la Villa de Moya es una iniciativa financiada por el Cabildo de Gran Canaria y ejecutada por Nature Canariensis, en colaboración con el Ayuntamiento de la Villa de Moya.
Con este nuevo recurso, el municipio refuerza su apuesta por la innovación ambiental, la participación ciudadana y las pequeñas acciones cotidianas como herramienta para avanzar hacia una gestión más sostenible de los residuos.
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