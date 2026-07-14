Quince estudiantes de Agüimes reciben diplomas por su rendimiento académico

El Ayuntamiento de Agüimes reconoció este lunes a los 15 alumnos y alumnas del municipio con los mejores expedientes académicos del curso 2025-2026 durante un acto institucional celebrado en el Salón de Plenos. Los estudiantes recibieron diplomas como reconocimiento a sus resultados y trayectoria educativa.

La entrega de estas distinciones corresponde a la segunda promoción de una iniciativa municipal destinada a premiar al alumnado con mejor rendimiento en las diferentes etapas educativas. El objetivo del programa es fomentar la continuidad de los estudios y poner en valor el esfuerzo realizado durante el curso.

Reconocimiento al alumnado de Primaria, ESO y Bachillerato

Los premios incluyen una aportación económica conjunta de 10.000 euros, distribuida entre las distintas categorías educativas. Un 30% del importe corresponde a los ocho alumnos y alumnas de 6º de Primaria, otro 30% se reparte entre los cuatro estudiantes de 4º de ESO y el 40% restante está destinado a las tres alumnas de 2º de Bachillerato.

Los reconocimientos se conceden entre los centros educativos del municipio que imparten alguno de los cursos incluidos en la convocatoria.

Durante el acto participaron el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, y la concejala de Juventud y Educación, Omaira Quintana, quienes trasladaron su felicitación al alumnado distinguido y destacaron la importancia del acompañamiento de las familias y del profesorado en el proceso formativo.

Un reconocimiento al esfuerzo educativo y al apoyo del entorno

La ceremonia contó también con la actuación del rapero Aniba Faycan, que ofreció varias intervenciones musicales ante los familiares y asistentes reunidos en el Salón de Plenos.

Entre los estudiantes reconocidos, el alcalde destacó especialmente a Rafael Estupiñán, alumno del IES Playa de Arinaga, por haber obtenido la máxima calificación registrada en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de Canarias, con un resultado de 14 sobre 14.

Los representantes municipales subrayaron durante el encuentro el papel de las familias y del profesorado como elementos fundamentales en la formación del alumnado y en el acompañamiento de los jóvenes a lo largo de su trayectoria académica.

Con esta segunda edición de los reconocimientos, el Ayuntamiento de Agüimes mantiene una iniciativa orientada a destacar el rendimiento educativo y a incentivar la cultura del esfuerzo entre los estudiantes del municipio.