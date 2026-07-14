Turismo
Santa Lucía de Tirajana recupera su punto de información turística en la zona alta
El espacio ofrece información sobre senderos, museos, restauración y otros atractivos de Santa Lucía de Tirajana
La oficina de información turística de la zona alta de Santa Lucía de Tirajana ha reabierto sus puertas este martes junto a las Casas Consistoriales. El servicio vuelve a estar disponible para orientar a los visitantes sobre los principales recursos naturales, culturales y gastronómicos del municipio. Desde este punto se facilitará información sobre los senderos, los establecimientos de restauración, los museos y otros espacios de interés tanto de la zona alta como del resto de Santa Lucía de Tirajana.
El primer teniente de alcalde, Julio Ojeda, y el concejal de la zona alta, Sergio Vega, asistieron a la reapertura del punto de atención, instalado en una construcción de madera situada en la plaza de la zona alta.
Ojeda señaló que la oficina permitirá a quienes visiten la zona conocer mejor la oferta turística del municipio, especialmente los recursos vinculados al patrimonio, la naturaleza y la gastronomía. El representante municipal destacó también la importancia de facilitar información sobre una oferta orientada al turismo sostenible. La atención estará a cargo de una persona residente en la zona alta y conocedora del entorno, una circunstancia que permitirá ofrecer información directa sobre los recursos, servicios y lugares de interés del municipio.
Por su parte, Vega indicó que la reapertura recupera un servicio destinado a mejorar la estancia de los visitantes y a acercarlos a los diferentes atractivos de Santa Lucía de Tirajana.
La oficina permanecerá abierta en horario de 9.00 a 13.00 horas todos los días, excepto los miércoles y viernes. A partir de septiembre, con el inicio de la temporada alta turística, el servicio ampliará su horario y atenderá diariamente de 9.00 a 14.00 horas.
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