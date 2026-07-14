Santa Lucía de Tirajana recupera su punto de información turística en la zona alta

La oficina de información turística de la zona alta de Santa Lucía de Tirajana ha reabierto sus puertas este martes junto a las Casas Consistoriales. El servicio vuelve a estar disponible para orientar a los visitantes sobre los principales recursos naturales, culturales y gastronómicos del municipio. Desde este punto se facilitará información sobre los senderos, los establecimientos de restauración, los museos y otros espacios de interés tanto de la zona alta como del resto de Santa Lucía de Tirajana.

El primer teniente de alcalde, Julio Ojeda, y el concejal de la zona alta, Sergio Vega, asistieron a la reapertura del punto de atención, instalado en una construcción de madera situada en la plaza de la zona alta.

Una trabajadora en el punto de información turística. / LP/DLP

Ojeda señaló que la oficina permitirá a quienes visiten la zona conocer mejor la oferta turística del municipio, especialmente los recursos vinculados al patrimonio, la naturaleza y la gastronomía. El representante municipal destacó también la importancia de facilitar información sobre una oferta orientada al turismo sostenible. La atención estará a cargo de una persona residente en la zona alta y conocedora del entorno, una circunstancia que permitirá ofrecer información directa sobre los recursos, servicios y lugares de interés del municipio.

Por su parte, Vega indicó que la reapertura recupera un servicio destinado a mejorar la estancia de los visitantes y a acercarlos a los diferentes atractivos de Santa Lucía de Tirajana.

La oficina permanecerá abierta en horario de 9.00 a 13.00 horas todos los días, excepto los miércoles y viernes. A partir de septiembre, con el inicio de la temporada alta turística, el servicio ampliará su horario y atenderá diariamente de 9.00 a 14.00 horas.