Santa Lucía de Tirajana refuerza su compromiso contra la violencia machista con nuevas señales en los accesos al municipio

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha comenzado la instalación de señales en los principales accesos al municipio con un mensaje inequívoco: Santa Lucía de Tirajana es una ciudad con tolerancia cero a la violencia machista. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Igualdad y Diversidad, pretende que todas las personas que entren en el municipio encuentren desde el primer momento una declaración pública de rechazo a la violencia de género.

El alcalde, Francisco García, y la concejala de Igualdad y Diversidad, Olga Cáceres, presentaron este lunes las primeras señaléticas, ya ubicadas en dos de las principales vías de entrada al municipio. La primera se ha instalado en la glorieta de la Avenida del Atlántico, frente al Centro Comercial Atlántico y el Hotel Elba, uno de los puntos con mayor tránsito y visibilidad. La segunda se encuentra en el acceso a Santa Lucía de Tirajana desde la GC-1, a través de la carretera general procedente de Aldea Blanca.

Un mensaje claro desde la entrada al municipio

La actuación tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía, visibilizar el rechazo social a cualquier forma de violencia contra las mujeres y reforzar el compromiso institucional con la construcción de una sociedad más justa, segura e igualitaria.

El alcalde Francisco García destacó que "con la instalación de estas señales reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad y nuestro mensaje de tolerancia cero frente a la violencia de género". Además, recordó que el pasado mes de junio el Pleno municipal aprobó el VI Plan Local de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2026-2030, un documento transversal que implica a todas las áreas municipales y que recoge tanto el marco legislativo en materia de igualdad como las actuaciones previstas para combatir la violencia de género y promover la igualdad efectiva.

Por su parte, la concejala Olga Cáceres subrayó que "la instalación de estas señaléticas supone un paso más en el compromiso de Santa Lucía de Tirajana con la igualdad y el rechazo a las violencias machistas". En este sentido, señaló que "queremos que quienes entren en nuestro municipio encuentren un mensaje claro: en esta ciudad tenemos tolerancia cero a la violencia machista".

La edil añadió que estas señales constituyen también una herramienta de sensibilización, ya que contribuyen a generar conciencia colectiva y a reforzar valores como la igualdad, el respeto y la convivencia, haciendo visible el compromiso permanente del Ayuntamiento en la lucha contra la violencia de género.