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La Aldea recupera su Centro de Transferencia de Residuos tras una inversión de 454.000 euros

La actuación permite recuperar un espacio degradado y mejorar la gestión de los residuos con nuevas medidas orientadas al reciclaje y la sostenibilidad

Centro Transferencia Residuos (La Aldea)

Centro Transferencia Residuos (La Aldea) / LP / DLP

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha finalizado los trabajos de limpieza y restauración del Centro de Transferencia de Residuos del municipio, una actuación que permitirá mejorar la gestión de los residuos y recuperar una infraestructura clave para avanzar hacia un modelo más sostenible.

El proyecto, denominado ‘Limpieza y restauración del Centro de Transferencia de Residuos de La Aldea de San Nicolás’, ha contado con una inversión de 454.203,26 euros, procedentes de una subvención concedida por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

Recuperación de un espacio degradado

Los trabajos han incluido la limpieza integral de las instalaciones, la retirada de los residuos acumulados y la adecuación del recinto para recuperar un espacio que durante años había sufrido una importante acumulación de residuos, llegando a ocupar una superficie equivalente a la de un campo de fútbol.

Con esta intervención, el municipio dispone ahora de unas instalaciones preparadas para afrontar los nuevos retos en materia de gestión de residuos, favoreciendo el reciclaje, la sostenibilidad y la mejora de los servicios públicos.

La concejala de Medio Ambiente, Ingrid Navarro, destacó que la actuación supone “dejar atrás un problema que se había prolongado durante años” y convertir el espacio “en una oportunidad para seguir construyendo un municipio más limpio y sostenible”.

Navarro subrayó además que el proyecto refleja el compromiso municipal con la recuperación ambiental y con la mejora de infraestructuras esenciales para ofrecer un servicio de mayor calidad a la ciudadanía.

Un impulso a la sostenibilidad del municipio

La responsable municipal de Medio Ambiente puso en valor la colaboración entre administraciones públicas para sacar adelante una actuación de esta dimensión y señaló que la coordinación institucional permite desarrollar proyectos que repercuten directamente en los vecinos y vecinas.

El Ayuntamiento de La Aldea continúa así impulsando medidas destinadas a proteger el entorno, optimizar los servicios públicos y avanzar hacia un modelo de desarrollo más respetuoso con el medio ambiente.

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La recuperación del Centro de Transferencia de Residuos supone un nuevo paso en la estrategia municipal para mejorar la gestión de los residuos y reforzar el compromiso del municipio con la economía circular y la sostenibilidad.

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