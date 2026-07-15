Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria: «El estadio estará listo para el Mundial de 2030 sí o sí, aunque más caro»

«El Estadio de Gran Canaria para el Mundial saldrá sí o sí, pero más caro». El Ejecutivo insular sigue moviendo ficha para desbloquear la reforma del estadio para el Mundial de 2030, después de que la licitación quedara desierta. El motivo del frenazo es claro: las constructoras consideran que los 174 millones de euros presupuestados se quedan muy lejos del coste real de mercado, que sitúan en torno a los 220 millones. Con el reloj corriendo —la obra debe estar terminada en 2029—, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, explicó este miércoles a este periódico que la vía elegida inicialmente para sacar adelante los trabajos, el procedimiento negociado, no permite ahora modificar ni el precio de los materiales ni aumentar el presupuesto. «No puedo hacerlo ahora», afirmó. Frente a este escenario, y con las cuentas del proyecto todavía sin cambios, las constructoras ya han avisado de que no están dispuestas a aceptar la reforma en estas condiciones. De hecho, las empresas apuntan a que la única salida pasa por convocar un nuevo concurso con un presupuesto ajustado a la realidad y aseguran que miran «cada día» el Boletín Oficial de la Provincia a la espera de que se publique.

Las declaraciones del presidente llegan una semana después de que se conociera que las empresas no habían presentado oferta. Y aunque el inicio de las obras acumula ya un primer retraso y el calendario mundialista no da tregua, desde el Cabildo insisten en que Gran Canaria no perderá su candidatura como sede en 2030. «Ese estadio va a salir sí o sí», aseguró Antonio Morales, quien garantizó que se buscará la fórmula para que los trabajos estén terminados en la fecha prevista, aunque eso implique un mayor desembolso. «Saldrá, aunque más caro», advirtió.

Descartado

El motivo es que, si el procedimiento negociado no fructifica —algo que las empresas ya dan prácticamente por descartado—, el siguiente paso será revisar el proyecto y actualizar el presupuesto. Precisamente ese aumento de la partida económica es la principal reclamación de las constructoras, que consideran que los 174 millones actuales no reflejan el coste real de una obra de esta magnitud.

CC: «Da la sensación de que Morales está dando una patada para trasladar el problema al próximo Gobierno»

Y es que las empresas han vuelto a insistir en que la vía más rápida y eficaz para desbloquear los trabajos pasa, directamente, por sacar una nueva licitación. «Estamos esperando a que llegue esta nueva licitación», señalaron desde el sector constructor, dejando claro que el procedimiento negociado no se presenta como una alternativa viable para resolver el atasco en el que se encuentra ahora mismo el Cabildo para adjudicar las obras.

Futuro Estadio de Gran Canaria. / LP/DLP

Oposición y la patada

Mientras tanto, la oposición en el Ejecutivo insular sigue reclamando explicaciones al Gobierno sobre el coste real que tendrá finalmente la reforma del estadio y la fórmula que se utilizará para adjudicar los trabajos. En este sentido, el portavoz del Partido Popular (PP) de Gran Canaria, Ángel Sabroso, aseguró que los populares apoyan la reforma del recinto y las oportunidades económicas que puede generar para la isla, pero precisamente por la importancia del proyecto considera que «es el momento de hablar con absoluta claridad, decir la verdad a los grancanarios y aclarar cuál será el coste final», señaló en un comunicado.

PP:«Es el momento de hablar con absoluta claridad, decir la verdad a los grancanarios y aclarar cuál será el coste final»

Además, los populares advirtieron de que el procedimiento negociado no es la vía adecuada para adjudicar los trabajos. «Creemos que intentar resolver ahora el problema exclusivamente mediante un procedimiento negociado es una peligrosa huida hacia adelante que puede convertirse en un auténtico callejón sin salida», señaló Sabroso.

Por su parte, Coalición Canaria (CC) consideró que era «previsible» que la licitación quedara desierta y alertó de que seguir aplazando decisiones aumenta los riesgos del proyecto. Para la formación nacionalista, el escenario actual responde a una falta de soluciones: «Da la sensación de que Antonio Morales está dando una patada hacia delante para trasladar el problema a quien gobierne el Cabildo después de las elecciones de 2027».