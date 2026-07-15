Carmelo Sánchez une Canarias y América Latina con su música en el Campus de Etnografía y Folclore de Ingenio

Carmelo Sánchez llevará al Campus de Etnografía y Folclore de Ingenio una propuesta musical centrada en los vínculos históricos y culturales entre Canarias y América Latina. El músico, escritor y docente ofrecerá el próximo 16 de julio, a las 20:00 horas, el recital ‘Atlántico, calado de ida y ñandutí de vuelta’, concebido como un recorrido sonoro por la emigración, la memoria y los intercambios culturales entre ambas orillas del Atlántico.

La actuación cerrará la jornada del XIII Campus de Etnografía y Folclore de Ingenio, que comenzará a las 19:00 horas con la participación de varios historiadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Durante esta sesión intervendrán Javier Adonay Cruz, con una ponencia sobre la huella de las mujeres algueras; María Nieves Rodríguez, que abordará el conocimiento patrimonial desde la difusión publicitaria; y Juan José Rivero, que analizará los dichetes populares de Ingenio como elemento de identidad.

Un recorrido musical por dos orillas del Atlántico

El concierto de Carmelo Sánchez toma como punto de partida la relación entre el calado canario y el ñandutí paraguayo, una tradición artesanal vinculada a los intercambios culturales generados durante siglos entre Canarias y América Latina. A partir de esa conexión, el músico propone un repertorio que combina composiciones propias con piezas representativas del cancionero popular latinoamericano.

La propuesta reúne canciones relacionadas con paisajes, historias y tradiciones compartidas, con una mirada centrada en los procesos migratorios y en la forma en que la música ha acompañado los movimientos de población entre territorios atlánticos.

Carmelo Sánchez. / LP/DLP

Trayectoria vinculada a la música y la literatura

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Carmelo Sánchez desarrolla su actividad profesional como profesor de Lengua Castellana y Literatura en el IES Vecindario. Antes de incorporarse plenamente a la docencia, trabajó como locutor y presentador en diferentes medios de comunicación municipales de Gran Canaria.

Su trayectoria artística combina literatura y música. Como escritor ha publicado varias obras de carácter lírico y narrativo, entre ellas la novela costumbrista ‘La estrella del rabo’, editada por Ediciones Idea en 2012.

En el ámbito musical inició su formación en la Agrupación Musical Los Cochineros de Ingenio y posteriormente asumió la dirección de la Agrupación Folclórica Los Artesanos de la Villa de Ingenio. En 1992 fundó el grupo de música popular Palosangre, con el que grabó el disco ‘Itinerario’, una etapa que consolidó su faceta como compositor.

Nuevos proyectos musicales

Durante los últimos años, Sánchez ha desarrollado proyectos en solitario como las maquetas ‘Signo’ y ‘Noviembre’, trabajos en los que incorpora el timple canario como instrumento protagonista y explora diferentes lenguajes musicales. Actualmente prepara el espectáculo ‘Todavía auténtico’, un concierto acústico en el que reunirá algunas de las composiciones más representativas de su trayectoria.