La casa de Gran Canaria que recuerda a la de Heidi: una vivienda rural entre piedra y naturaleza por 500 euros al mes

Hay casas que, nada más verlas, despiertan un recuerdo de la infancia. El municipio de San Bartolomé de Tirajana, como en tantas otras ocasiones, esconde una pequeña vivienda que parece sacada de un cuento clásico.

Los más nostálgicos recordarán a Heidi, la niña que vivía en el campo junto a su abuelo, sus cabras Copo de Nieve y Blanquita, su perro Niebla y su inseparable amigo Pedro, un joven pastor. Esta casa rural recuerda inevitablemente a la cabaña de la popular serie: rodeada de naturaleza, construida con techos de madera, paredes de piedra y completamente alejada del ruido.

Por suerte para muchos, no está en los Alpes, sino en Cercados de Araña, en pleno corazón de San Bartolomé de Tirajana. Aquí, el frío paisaje suizo deja paso al clima privilegiado de Gran Canaria, con temperaturas agradables y sol durante prácticamente todo el año.

Se trata de una vivienda de estilo tradicional canario, sencilla y con un marcado encanto rural. Cuenta con 78 metros cuadrados construidos, está completamente amueblada y preparada para entrar a vivir, convirtiéndose en una opción poco habitual dentro del mercado inmobiliario de la isla.

Un hogar que rebosa paz y tranquilidad

Alejada del ruido de la ciudad y del estrés diario, esta casa mantiene una estrecha relación con la tradición arquitectónica canaria. Su estética, cuidada al detalle, conserva la esencia de las antiguas viviendas del Archipiélago. Además, sus techos de madera, sus paredes de piedra natural y sus acabados rústicos crean un ambiente cálido y acogedor, como si el tiempo se hubiera detenido.

Vistas del interior de la casa / Idealista

La vivienda dispone de un amplio dormitorio, salón-comedor con cocina integrada, baño completo y una terraza privada, ideal para disfrutar del excelente clima del sur de la isla durante buena parte del año. El inmueble se alquila para larga temporada y sus propietarios buscan inquilinos solventes, por lo que resulta una alternativa perfecta para una persona sola o una pareja que quiera alejarse del ritmo frenético de la sociedad y de las zonas más turísticas.

En el interior de Gran Canaria se esconde una casa en plena naturaleza

Más allá de la vivienda, el entorno es uno de sus grandes atractivos. Quien no conozca Cercados de Araña debería acercarse, al menos una vez, a este pequeño rincón de San Bartolomé de Tirajana. Sus montañas, barrancos y senderos convierten a la naturaleza en la auténtica protagonista del paisaje.

Vista aérea de Tunte. / La Provincia

A escasos minutos se encuentra Tunte, donde los residentes disponen de supermercados, restaurantes, farmacia y el resto de servicios básicos. Puede parecer, como dirían muchas abuelas, que está "donde Jesucristo perdió la chola", pero la realidad es que mantiene una buena conexión con Maspalomas y Playa del Inglés, convirtiéndose en una opción muy atractiva para quienes trabajan en la costa y prefieren vivir rodeados de tranquilidad.

Una oportunidad diferente dentro del mercado

La mayor parte de la oferta inmobiliaria de Gran Canaria se concentra en apartamentos turísticos o viviendas cercanas a la costa. Sin embargo, esta casa ofrece algo cada vez más difícil de encontrar: un estilo de vida completamente diferente.

Presa de Chira, a escasos minutos de Cercados de Araña / Andrés Cruz

El silencio, la privacidad y el contacto directo con la naturaleza convierten esta vivienda en una propuesta muy distinta para quienes buscan calidad de vida sin renunciar a una buena conexión con el resto de la isla.

Por 500 euros al mes, esta casa demuestra que todavía existen rincones en Gran Canaria donde es posible disfrutar de la tranquilidad, el paisaje y el encanto de la arquitectura tradicional canaria, en una vivienda que recuerda inevitablemente a la casa de Heidi.