Fotografía y astronomía se unen en Santa Lucía de Tirajana para divulgar el valor del cielo nocturno

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha convocado la tercera edición del concurso de fotografía nocturna con el objetivo de continuar divulgando la importancia de proteger el cielo y sensibilizar a la población sobre la contaminación lumínica. La iniciativa forma parte de las acciones del municipio para mantener el reconocimiento Starlight, una certificación vinculada a la protección del cielo nocturno y la promoción de un turismo sostenible.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, explicó que el municipio seguirá desarrollando iniciativas relacionadas con la conservación del entorno natural. “Dentro de nuestra defensa de un turismo sostenible que pone en valor la naturaleza, queremos seguir trabajando para continuar siendo municipio Starlight”, señaló.

Turismo y divulgación astronómica

El concejal de Turismo, Julio Ojeda, destacó que el objetivo es avanzar hacia un modelo turístico que combine actividad económica y respeto medioambiental. Según indicó, los participantes en el certamen convertirán el cielo del municipio en protagonista de sus fotografías.

Por la izquierda, Julio Ojeda, Francisco García y Alejandro Rodríguez. / LP/DLP

Además del concurso, el Ayuntamiento organizará un Curso de Fotografía de la Naturaleza los próximos 13 y 14 de agosto, una actividad destinada a ampliar los conocimientos sobre la captura de imágenes del entorno natural.

Ojeda también anunció que el 12 de agosto se realizará una observación del eclipse en las Salinas de Tenefé, una actividad cuya información sobre inscripciones se publicará próximamente en la web municipal.

Renovación del reconocimiento Starlight

El presidente de la Asociación Astronómica de Gran Canaria, Alejandro Rodríguez, destacó el trabajo realizado por el municipio para reducir la contaminación lumínica. Santa Lucía es actualmente el único municipio de Gran Canaria con la consideración de Starlight y este año debe elaborar un nuevo informe completo para optar a la prórroga de este reconocimiento.

El concurso permitirá presentar fotografías hasta el 15 de septiembre. Las personas interesadas podrán enviar sus trabajos al correo santaluciastarlight@gmail.com. Las bases completas del certamen están disponibles en la web municipal.

Con estas actividades, Santa Lucía de Tirajana continúa vinculando la divulgación astronómica, la fotografía y la protección ambiental como parte de su estrategia para preservar la calidad de su cielo nocturno.