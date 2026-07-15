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El Hospital Doctor Negrín refuerza su atención centrada en el paciente con una unidad pionera de experiencia asistencial

El centro incorpora la voz de pacientes y familiares en la mejora de los procesos sanitarios para avanzar hacia una atención más humana, segura y eficiente

Momento de una de las actividades enmarcadas en el proyecto de experiencia paciente

Momento de una de las actividades enmarcadas en el proyecto de experiencia paciente / LP / DLP

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín continúa avanzando en su modelo de atención sanitaria centrado en la persona con la consolidación de la Unidad de Experiencia del Paciente, un proyecto estratégico destinado a incorporar la visión de pacientes y familiares en la mejora de la asistencia.

La iniciativa, incluida dentro del Plan Estratégico 2026-2029 del centro hospitalario y coordinada por la Subdirección de Calidad y la Subdirección de Enfermería de Cuidados, tiene como objetivo que la experiencia del paciente se convierta en un elemento clave para mejorar la calidad asistencial.

Desde su puesta en marcha, la unidad ha trabajado en un modelo basado en la escucha activa, la participación y la corresponsabilidad entre profesionales sanitarios, pacientes y familiares.

La experiencia del paciente como herramienta de mejora

Durante su primer año de funcionamiento, la Unidad de Experiencia del Paciente ha impulsado la creación de equipos multidisciplinares, nuevas metodologías para recoger y analizar la percepción de pacientes y profesionales, así como acciones de formación y sensibilización dirigidas al personal sanitario.

Estos trabajos han permitido detectar áreas de mejora y avanzar en el diseño de procesos asistenciales más ágiles, eficientes y humanizados.

Entre las actuaciones desarrolladas destaca la incorporación de una paciente a la Comisión de Humanización del hospital, así como la puesta en marcha de nuevas iniciativas como sesiones de acompañamiento emocional a través del arte, previstas para el próximo mes de septiembre.

Además, el centro trabaja en la elaboración de materiales informativos destinados a pacientes y familiares para facilitar el conocimiento y seguimiento de sus procesos asistenciales.

Pacientes y profesionales, parte del cambio

Para desarrollar esta iniciativa, el Hospital Doctor Negrín ha contado con el asesoramiento del Instituto de Experiencia de Pacientes de España y la colaboración de la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC).

Uno de los pilares del proyecto ha sido la participación directa de pacientes y asociaciones, cuya experiencia y aportaciones se han incorporado tanto en la planificación de actuaciones como en la evaluación de los servicios.

Desde el hospital destacan que todavía quedan medidas por desarrollar, aunque valoran la importancia del trabajo realizado hasta ahora para transformar la atención sanitaria desde una perspectiva más cercana a las necesidades reales de las personas.

Un indicador clave de calidad sanitaria

La experiencia del paciente se ha convertido en uno de los indicadores más relevantes para evaluar la calidad de los sistemas sanitarios.

Diversos estudios señalan que tener en cuenta la percepción de quienes reciben atención sanitaria se relaciona con mejores resultados clínicos, mayor seguridad del paciente, aumento de la satisfacción de profesionales y usuarios y un uso más eficiente de los recursos.

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Con esta unidad, el Hospital Doctor Negrín refuerza su apuesta por una sanidad más participativa, en la que la atención médica incorpore no solo los avances técnicos, sino también la escucha y la visión de quienes forman parte del proceso asistencial.

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