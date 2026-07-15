Ithaysa Suárez pide apoyo para homenajear a Yeremi Vargas el día de su 27º cumpleaños: "Ya no se me ocurren más cosas"

La madre de Yeremi Vargas, Ithaysa Suárez, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para mantener vivo el recuerdo de su hijo con motivo del que sería su 27º cumpleaños, el próximo 18 de julio. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, pide a quienes deseen sumarse al homenaje que ese día publiquen un recuerdo en sus redes sociales o perfiles personales para que la figura del menor desaparecido siga presente.

Yeremi Vargas desapareció el 10 de marzo de 2007 en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana, un caso que continúa sin resolverse y que permanece en la memoria de muchas personas en Canarias. A lo largo de estos años, la familia ha impulsado diferentes iniciativas para mantener visible su búsqueda y recordar su historia.

Un homenaje con los recuerdos de su infancia

En su mensaje, Ithaysa Suárez propone que las publicaciones incluyan algunos de los elementos que más gustaban a Yeremi cuando era niño. Recuerda, por ejemplo, su afición por los dinosaurios, la película de animación Spirit: El corcel indomable y los corazones de color naranja, símbolos que, para la familia, ayudan a mantener vivo su recuerdo.

La madre explica que su deseo es que el 18 de julio, fecha en la que Yeremi nació en 1999, sea una jornada de recuerdo colectivo. "Me gustaría que fuera recordado", expresa en su mensaje, en el que anima a compartir cualquier publicación sencilla como muestra de apoyo.

Un caso que sigue abierto

La desaparición de Yeremi Vargas continúa siendo una investigación abierta. Con el paso del tiempo, el caso ha sido objeto de numerosas actuaciones policiales y judiciales, aunque hasta la fecha no se ha podido esclarecer qué ocurrió con el menor.

La familia ha reiterado en distintas ocasiones la importancia de no olvidar a Yeremi y de seguir dando visibilidad a su historia. Este nuevo llamamiento coincide con una fecha especialmente significativa para sus seres queridos, que buscan convertir su cumpleaños en un día de recuerdo y solidaridad.