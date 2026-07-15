Juanjo Rivero, filólogo que participará en el Festival Internacional de Folclore de Ingenio: "Los dichetes son una herencia; yo soy hoyeto y chipirripi"

Con 22 años, a Juanjo Rivero todavía no le ha dado tiempo a que se le vaya el baifo. Por ello, el muchacho está contribuyendo a la comunidad tradicional del Archipiélago Canario. Ya lo ha hecho con su trabajo de fin de grado, 'Los dichetes en Ingenio: identidad y cultura de un pueblo', que presentará este jueves en el Campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dentro del Festival Internacional de Folclore de Ingenio.

Su estudio recoge los nombres de los personajes que han protagonizado las historias de las calles de Ingenio. Al pronunciarlos, muchos se pueden chinchar. Pero como dice el refrán, que se arrayen un millo porque el filólogo Juanjo Rivero tiene claro que los dichetes son la manifestación de la sabiduría rural y marinera de las islas.

¿Qué diferencia hay entre dichete y mote?

En Ingenio, un dichete no se refiere a un mote únicamente utilizado para una persona, sino que se expande y se empieza a utilizar para todos los miembros de una misma familia. Un mote suele partir de alguna característica física y suele ser de carácter despectivo. Pero esto desaparece cuando pasa a ser un dichete, que adquiere un carácter cariñoso que expresa un sentimiento de pertenencia con el que la comunidad comienza a reconocer a esa familia.

Juanjo Rivero. / ANDRES CRUZ

¿Cuáles encontró en su investigación?

Los dichetes son una herencia, independientemente de que lleves el apellido de la familia o no. Yo soy 'Joyeto' por parte de mi abuela y 'Chipirripi' por parte de mi abuelo. Pero, además del mío, también encontré otros como los 'Pollinos', los 'Ratones', los 'Violines' y los 'Trompos'. Los 'Trompos', por ejemplo, me han contado que nació de un señor que iba a los bailes de Agüimes y, como daba tantas vueltas mientras bailaba, terminó recibiendo el dichete de 'el Trompo'. La palabra 'pollino' significa burro pequeño y el dichete viene de que la persona, como emigró a América, volvió con el dinero suficiente para comprarse un burro nada más llegar. Entonces, a partir de ahí, se quedó como 'El Pollino'. El de los 'Violines' viene simplemente de un hombre que se sentaba en la puerta de su casa todas las tardes a tocar el instrumento. Luego está la historia de los 'Ratones'. Antes, en Ingenio había un surtidor donde los hombres iban a echarse sus piscos. Entonces un día uno de los miembros de la familia llegó allí con un ratón amarrado a su moto y todos se rieron. La gente antes no tenía nada que hacer.

"Las nuevas generaciones debemos conocer la historia de nuestro municipio para entenderlo" Juanjo Rivero — Filólogo

¿Los dichetes han desaparecido entre las nuevas generaciones?

Sí. Uno de los resultados de la investigación es que los mayores conocen más dichetes que los jóvenes. Este trabajo, más allá de analizar los dichetes, también tiene como objetivo, primero, visibilizarlos y, segundo, preservarlos. Los dichetes eran una necesidad. La gente no salía de sus pueblos. Ingenio hoy tiene sus 30.000 habitantes, pero antes era pequeño. Entonces los apellidos de las familias muchas veces coincidían, por lo que los dichetes se usaban para distinguirlas. Por eso no se conoce el verdadero nombre de muchas personas, porque solo se saben su dichete. Incluso en los escritos oficiales aparecía el dichete. Hoy en día son un recuerdo de una época pasada y han perdido su utilidad. Pero uno tiene que conocer su historia para no volver a cometer ciertos errores. Por eso creo que las nuevas generaciones debemos conocer la historia de nuestro municipio para entender cómo es.

No es habitual que alguien tan joven estudie un tema como este. ¿Qué despertó su interés para estudiarlo?

La gente que me conoce sabe que yo soy muy de mi pueblo. Ingenio va siempre conmigo. Es verdad que no es común que entre la gente joven vayamos siempre con la bandera por delante, pero a mí ese sentimiento me viene desde pequeño. Cuando entras en la Asociación Cultural Coros y Danzas, a la que pertenezco, vas aprendiendo tradiciones que la gente joven, como yo, no está acostumbrada a ver. Entonces eso también me condiciona para poner el foco en lo que estudio como filólogo. Las palabras del municipio en el que vives son tuyas. Para mí es importante hacer ver a las otras personas de la isla de dónde soy y cómo se habla aquí, en Ingenio.