Maspalomas suma cinco playas con Bandera Azul tras el reconocimiento a Las Burras

La playa de Las Burras, en San Bartolomé de Tirajana, ha recibido por primera vez la Bandera Azul, un reconocimiento concedido por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) que certifica el cumplimiento de criterios internacionales relacionados con la calidad del agua, la seguridad, la accesibilidad, la gestión ambiental y los servicios disponibles para los usuarios.

Con esta nueva incorporación, el municipio mantiene este año cinco playas con Bandera Azul. Además de Las Burras, conservan el reconocimiento Playa del Inglés, Maspalomas, Meloneras y San Agustín, situando a San Bartolomé de Tirajana entre los municipios con mayor número de distinciones de este tipo en el litoral de Gran Canaria.

Cinco playas del municipio mantienen el distintivo internacional

El acto oficial de izado del distintivo se celebró este miércoles con la participación del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; la concejala de Turismo y Playas, Yilenia Vega; y el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal. La incorporación de Las Burras permite que toda la costa turística de Maspalomas Costa Canaria cuente ya con playas reconocidas con Bandera Azul

La concejala de Turismo y Playas, Yilenia Vega, señaló que la obtención de esta nueva Bandera Azul supone un reconocimiento al trabajo realizado durante todo el año en la mejora de los servicios y las condiciones del litoral municipal.

“Hoy es un día muy importante porque Las Burras se incorpora por primera vez a la red de playas Bandera Azul y con ello conseguimos que toda la costa turística de Maspalomas Costa Canaria luzca este distintivo internacional”, indicó Vega.

La responsable municipal recordó que la Bandera Azul no se limita a la temporada de verano, sino que implica superar una evaluación que analiza aspectos como la calidad del agua, la gestión ambiental, la seguridad, la accesibilidad, la información al usuario y los servicios ofrecidos en las playas.

El distintivo reconoce criterios de calidad y gestión ambiental

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó que las playas forman parte de la competitividad turística del destino y señaló que la incorporación de Las Burras refleja el resultado de las actuaciones de mantenimiento y gestión desarrolladas por la Concejalía de Playas.

“Maspalomas Costa Canaria compite con los mejores destinos turísticos de Europa y esa competitividad también se construye desde nuestras playas”, afirmó Marichal, quien añadió que cada Bandera Azul supone un reconocimiento internacional para el destino.

El alcalde, Marco Aurelio Pérez, señaló que estas distinciones reflejan la apuesta del municipio por mantener unos estándares de calidad en sus espacios costeros y continuar como referente turístico.

Además de las playas, el municipio conserva la Bandera Azul del Puerto Deportivo de Pasito Blanco. Tras el acto celebrado en Las Burras, también se realizó el izado del distintivo en esta instalación náutica.

Pasito Blanco mantiene su reconocimiento ambiental

El director del Puerto Deportivo Pasito Blanco, Francisco Torres, destacó que la renovación de la Bandera Azul responde al trabajo desarrollado por el equipo del puerto en materia de sostenibilidad, calidad de los servicios y protección del entorno marino.

El reconocimiento se completa con los dos Centros Azules concedidos por ADEAC: el Aula Educativa del Parque Tony Gallardo – Reserva del Oasis de Maspalomas y el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, distinguidos por sus actividades de educación ambiental y divulgación de los valores naturales del litoral.

La Bandera Azul es uno de los principales distintivos internacionales de calidad para playas y puertos deportivos. Para su concesión se evalúan criterios relacionados con la calidad del agua, la accesibilidad universal, la seguridad, la educación ambiental y la gestión sostenible.

En la edición de este año, España cuenta con 677 playas galardonadas, entre ellas 14 que reciben el distintivo por primera vez, como es el caso de Las Burras. San Bartolomé de Tirajana continuará trabajando en el mantenimiento de estos estándares para conservar la calidad de su litoral y reforzar un modelo basado en la gestión ambiental y la prestación de servicios a los usuarios.