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Gastronomía

El mercado de Guía pone en el foco a los mejores quesos locales

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria reconoce la excelencia de quesos de cabra, oveja y vaca, con varias Gran Medallas de Oro

En la imagen algunos de los puestos de venta de queso en el Mercado de Guía

En la imagen algunos de los puestos de venta de queso en el Mercado de Guía

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Lisette Lorenzo Medina

Las Palmas de Gran Canaria

Las queserías artesanales de Gran Canaria han vuelto a ser elogiadas por el concurso oficial AgroCanarias 2026, que organiza el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). En la categoría de quesos de leche de cabra, la Quesería Era del Cardón, de Luis Martel Perdomo, logró dos reconocimientos: la Gran Medalla de Oro por su leche cruda añejo de cabra y la Medalla de Oro por su leche cruda semicurado de cabra. También obtuvo una Medalla de Oro la Quesería Aguas de Fontanales, de Olga Lantigua Arencibia, en la categoría de leche cruda semicurado de cabra. La selección de los quesos premiados se podrán encontrar en el municipio de Guía, en el mercado de la localidad, que se consolida como uno de los principales puntos de la isla en ofrecer producto regional y de forma excelente.

Además en los quesos elaborados con leche de oveja, la Quesería El Cortijo de Las Hoyas, de Francisco Díaz González, fue galardonada con la Gran Medalla de Oro por su leche cruda semicurado de oveja. Dentro de los quesos de leche de vaca, la Quesería Camino del Incienso, de María del Carmen Montesdeoca Pérez, recibió la Medalla de Oro por su leche cruda semicurado de vaca.

Por su parte, en la categoría de quesos de mezcla, la Quesería El Caidero, de Yolanda Arencibia Díaz, obtuvo la Gran Medalla de Oro por su leche cruda añejo de mezcla. Asimismo, la Quesería El Cortijo de Caideros, de Cristóbal Antonio Moreno Díaz, fue reconocida con la Gran Medalla de Oro en la categoría de mezcla de cuajo vegetal y otros.

En conjunto, estos galardones reflejan la variedad de la producción quesera, con reconomientos a elaboraciones de diferentes animales como cabra, oveja y vaca, así como también quesos de mezclas. Poniendo en valor el trabajo artesanal y la calidad de las premiadas.

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La concejala de Sector Primerio y Mercado del Ayuntamiento de Guía, Alejandra García Díaz, ha querido destacar "el esfuerzo diario y el respeto por nuestras tradiciones" de los queseros y queseras en el certamen AgroCanarias. Además, de informar a cerca de como adquirir dichos productos en el mercado "de la mano de los propios productores".

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