Un programa de empleo permite plantar 3.037 árboles en Gran Canaria

El proyecto Fomento del Empleo 2025, impulsado por el Cabildo de Gran Canaria y la Fundación Canaria para la Reforestación (Foresta), ha finalizado tras nueve meses de trabajo con la contratación de 14 personas y la ejecución de actuaciones de restauración ambiental en distintos puntos de la isla.

La iniciativa se desarrolló dentro del convenio de cooperación entre el Servicio Canario de Empleo y el Cabildo de Gran Canaria para la coordinación de actuaciones del sector, financiadas íntegramente a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) con una aportación de 400.000 euros.

Durante el proyecto se realizaron trabajos en los municipios de Valleseco, Teror y Santa María de Guía, concretamente en espacios como el Bosque de los Recuerdos, la Finca de Osorio, el Pico del Rayo y La Solapilla. En total, las actuaciones abarcaron 8,35 hectáreas y permitieron la plantación de 3.037 árboles.

Formación y empleo vinculados a la restauración ambiental

El programa permitió la incorporación de 14 trabajadores, entre ellos una directora, una administrativa, un encargado de campo, una capataza, una motoserrista y nueve peones forestales. Los participantes desarrollaron tareas relacionadas con la conservación y recuperación de espacios naturales de la isla.

Entre los trabajos realizados figuran labores de plantación, riego, desbroce manual y mecanizado, poda, apeo y extracción de madera, triturado de restos vegetales, instalación de protectores, eliminación de especies invasoras y preparación de terrenos mediante ahoyado.

Proyecto Fomento del Empleo 2025 / LP/DLP

Para garantizar el establecimiento de las nuevas plantaciones, el proyecto empleó 53.477 litros de agua destinados al riego de las zonas intervenidas.

Además de la experiencia práctica, las personas contratadas completaron el curso homologado por el Servicio Canario de Empleo de ‘Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería’, con una duración de 330 horas y la obtención de un certificado de profesionalidad de nivel 1.

La formación se complementó con orientación laboral personalizada para informar a los participantes sobre las oportunidades profesionales relacionadas con la cualificación obtenida y la experiencia adquirida durante el programa.

Colaboración entre administraciones y entidades

La directora de Fundación Foresta, Alicia Rodríguez, destacó la importancia de la colaboración entre instituciones para avanzar en la recuperación de espacios verdes de Gran Canaria y puso en valor la participación del Cabildo en la cesión de algunos de los terrenos donde se desarrollaron las actuaciones.

Por su parte, el consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, Juan Díaz, señaló que el proyecto ha permitido unir la creación de oportunidades laborales con la mejora de los espacios naturales de la isla.

Díaz destacó que las personas participantes han adquirido formación y experiencia en jardinería y restauración ambiental, aumentando sus posibilidades de incorporación al mercado laboral mientras contribuían a la conservación del entorno natural.

El proyecto Fomento del Empleo 2025 concluye así con actuaciones orientadas a la recuperación forestal, la capacitación profesional y la generación de empleo ligado a la protección del patrimonio natural de Gran Canaria.