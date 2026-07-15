El restaurante de Gran Canaria donde comer cocina canaria como en casa: la carne de cabra es el plato estrella

En Gran Canaria la gastronomía sigue conquistando tanto a los vecinos como a los visitantes y en la localidad de Teror hay un restaurante que se ha consolidado con una parada obligatoria en la isla. Se trata de Restaurante La Alacena, un establecimiento que conquista por sus recetas caseras y una relación calidad-precio que destaca quienes lo prueban.

Los creadores de contenido @viajandocontanda han visitado recientemente el restaurante y han compartido la experiencia con sus seguidores, destacando algunos de sus platos más llamativos. "Perfecto para quienes quieren descubrir la gastronomía tradicional canaria", aseguran.

La carne de cabra, uno de sus platos más icónicos

En su visita, probaron diferentes propuestas de su carta. Comenzaron con el queso ahumado, un entrante que nunca puede faltar en los establecimientos a los que acuden a probar. Los crujientes de langostino con salsa rosa casera fue otra de las elaboraciones que sorprendió a los creadores de contenido por la combinación de sabores y texturas.

Sin embargo, uno de los grandes reclamos del restaurante es la carne de cabra, uno de los clásicos de la gastronomía canaria y uno de los platos más populares del establecimiento.

Un dulce tradicional para culminar la comida

El broche final de la experiencia gastronómica llego de la mano de los huevos mole, un postre tradicional característico de las islas. Además, el establecimiento cuenta con otras opciones para que los amantes del dulce elijan con que postre quieren finalizar el almuerzo.

Hacer una parada en el restaurante es obligatorio para quienes busquen "comer rico, cantidad y calidad", todo elaborado con productos canarios y frescos.

Una parada recomendada en la isla

Restaurante La Alacena se encuentra en la calle de la Diputación, 6, en Teror y se ha convertido en un lugar recomendado para quienes busquen disfrutar de la cocina cana tradicional. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y no han dudado en compartir su experiencia gastronómica.

Abre de lunes, jueves y viernes de 11:30 a 16:30 horas, mientras que sábado y domingo amplía su servicio de almuerzo de 11:00 a 17:00 horas. Martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.