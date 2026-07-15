Sanidad y la Sociedad Canaria de Medicina Familiar abordan los retos de la Atención Primaria en las Islas

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria (SoCaMFyC) para abordar la situación del colectivo médico de Atención Primaria y estudiar posibles líneas de colaboración destinadas a seguir mejorando la asistencia sanitaria a la ciudadanía.

El encuentro, celebrado en la sede de la Consejería de Sanidad en Las Palmas de Gran Canaria, contó con la participación del presidente de SoCaMFyC, Gustavo Moreno, y permitió analizar las principales necesidades de los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria.

Durante la reunión también se presentó el 46.º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), que se celebrará del 5 al 7 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria y que prevé reunir a alrededor de 2.000 profesionales sanitarios de todo el país.

Un congreso abierto a profesionales y ciudadanía

Los representantes de SoCaMFyC explicaron a la consejera el enfoque de este encuentro nacional, que combinará un programa científico con actividades dirigidas a la población y acciones centradas en el bienestar de los profesionales sanitarios.

El objetivo es que el congreso trascienda el ámbito estrictamente médico y se convierta en un espacio de encuentro abierto a la ciudad.

En la reunión participaron también la directora general de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias, Antonia María Pérez; el jefe de servicio de Atención Primaria, Javier Lobato; el subdirector de Gestión de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Servicio Canario de la Salud, Raúl Falcón; además de Ayoze Pérez, miembro del comité organizador del congreso, y Miguel García, integrante del comité científico.

Proyecto sobre clima y salud

Durante el encuentro, SoCaMFyC presentó además el proyecto MiCROCLIMAC, una iniciativa financiada dentro del programa INTERREG MAC 2021-2027.

El proyecto estudia la relación entre el clima, el esfuerzo físico y la salud con el objetivo de mejorar los protocolos de prevención, desarrollar herramientas de apoyo y reforzar la comunicación de alertas climáticas dirigidas a la población.

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La reunión forma parte de la ronda de contactos que la Consejería de Sanidad mantiene con colegios profesionales, sociedades científicas, sindicatos y asociaciones del ámbito sanitario para conocer las necesidades de los distintos colectivos y mantener un diálogo continuo con los agentes implicados en el sistema público de salud.