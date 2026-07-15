La sede del club de Sardina estrena mejoras de accesibilidad tras una inversión de 51.000 euros

La sede de la Sociedad Deportiva de Sardina en Gáldar ha culminado su proceso de rehabilitación gracias a una inversión de 51.164 euros de la Vicepresidencia del Cabildo de Gran Canaria, que ha permitido adaptar el edificio a la normativa vigente de accesibilidad, renovar por completo la instalación eléctrica y mejorar la iluminación de unas instalaciones que superan los 50 años de antigüedad.

Las actuaciones han permitido eliminar barreras arquitectónicas en la planta baja del edificio, habilitar aseos adaptados para personas con movilidad reducida y ejecutar una nueva rampa de acceso que completa la ya existente. Además, se ha sustituido toda la instalación eléctrica y el sistema de alumbrado, mejorando la seguridad y funcionalidad de un inmueble construido en 1970.

Un edificio adaptado a la normativa

El vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, visitó este martes las instalaciones junto a los concejales del Ayuntamiento de Gáldar Ancor Bolaños y Nicolás Mederos, así como representantes de la entidad deportiva, para comprobar el resultado de unas obras que benefician tanto al club de fútbol como a la actividad social que acoge el inmueble.

"Ya hoy tienen la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan acceder a los baños, hay accesibilidad universal en la zona baja del edificio y, al mismo tiempo, se ha renovado la instalación eléctrica", señaló Hidalgo, quien destacó que la intervención responde a una demanda histórica de la directiva de la sociedad. "Es un local en el que se hace vida de barrio y cohesiona a esta zona del municipio de Gáldar", agregó.

La reforma se diseñó para adaptar los dos aseos existentes sin modificar sus dimensiones, incorporando equipamiento específico para personas con movilidad reducida y garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Petición de nuevas mejoras

Durante el encuentro, el presidente del Club Deportivo Sardina, Expidio Tacoronte, y la secretaria de la entidad, Jeanette Vega Peña, agradecieron el respaldo institucional recibido para acometer la reforma. Además, una colaboradora de la sociedad trasladó al vicepresidente la intención de solicitar una nueva ayuda para intervenir en la fachada y otras dependencias del inmueble, a lo que Hidalgo respondió que la petición será estudiada de cara a futuras convocatorias presupuestarias de la Vicepresidencia.

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La actuación forma parte de la línea de subvenciones destinada por el Cabildo a la conservación y mejora del patrimonio social y deportivo de Gran Canaria. Según la institución insular, este programa ya ha permitido ejecutar actuaciones similares en otras asociaciones deportivas y vecinales de Gáldar, como las de San Isidro y Barrial.