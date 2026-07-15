Este fin de semana será imposible aburrirse en Gran Canaria: estos son los mejores planes del 16 al 19 de julio

La segunda quincena de julio llega cargada de planes en Gran Canaria. Romerías, festivales internacionales, verbenas, cine al aire libre, gastronomía y conciertos protagonizan una agenda que se extiende desde la capital hasta el sur de la Isla. Estos son algunos de los eventos más destacados para disfrutar entre el jueves 16 y el domingo 19 de julio.

Gáldar: la romería de Santiago toma las calles

Las Fiestas Mayores de Santiago vivirán uno de sus momentos más esperados el sábado 18 de julio con la tradicional Romería Ofrenda al Señor Santiago de los Caballeros. Vecinos y colectivos recorrerán las calles del municipio llevando productos de la tierra hasta la Plaza de Santiago, donde continuará la celebración.

Tras la romería llegará el Baile de Taifa, seguido de una noche dedicada a la música con las actuaciones de DJ Promaster y Aythami DJ. El viernes, además, la Plaza de Santiago acogerá la tradicional Noche de Folías, uno de los actos más representativos del programa festivo.

San Agustín: tres días de soul frente al mar

La playa de San Agustín volverá a convertirse en el escenario del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, que celebra su décima edición con entrada gratuita.

Durante tres jornadas actuarán artistas internacionales como Lenny Williams, Karen Wolfe, John Ellison, Bigg Robb, Koko-Jean & The Tonics o la Memphis Music Hall of Fame Band. El domingo el festival cambiará el formato nocturno por una sesión matinal con actuaciones familiares junto al mar.

Las Palmas de Gran Canaria: hamburguesas, cine y fiestas populares

La capital ofrece propuestas para todos los gustos. El Parque Santa Catalina acogerá durante todo el fin de semana una nueva edición del Burger Fest Canarias, con más de 25 hamburgueserías, conciertos y actividades.

Quienes prefieran un plan más tranquilo podrán disfrutar del Cine de Verano, que continúa con proyecciones gratuitas al aire libre en distintos barrios de la ciudad entre el jueves y el sábado.

Además, el barrio de La Isleta celebra las Fiestas del Carmen. El viernes tendrá lugar la gala de elección de la reina de las fiestas, mientras que el sábado llegará la tradicional romería, el baile de taifa, la Rama Canaria y diversas actuaciones musicales. El domingo culminarán las celebraciones con la procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen.

Por su parte, el barrio de La Milagrosa celebrará su festival La Milagrock, acompañado de sancocho popular y verbena, mientras que San Cristóbal despedirá el fin de semana con su tradicional Asadero de Pescado, una cita imprescindible para los amantes de la gastronomía marinera.

Arguineguín: música y ambiente festivo junto al mar

Las Fiestas del Carmen continúan en Arguineguín con una intensa programación. El sábado habrá juegos del verano, tardeo con Javi Cedrés, actuaciones en los chiringuitos musicales y verbena con Armonía Show y Star Music.

El domingo la actividad continuará con la procesión y nuevos conciertos, manteniendo el ambiente festivo durante toda la jornada.

Teror: agua, tradición y fuegos artificiales

Teror celebra uno de los fines de semana más esperados de sus fiestas. El sábado tendrá lugar la tradicional Romería, seguida de la conocida Verbena del Agua y un espectáculo de fuegos artificiales.

El domingo será el turno del Día de las Tradiciones y la Ganadería, una jornada dedicada a las costumbres populares y al mundo rural.

Tunte: romería y verbena

Las Fiestas de Santiago en Tunte ofrecerán el sábado una gran noche joven, mientras que el domingo llegará la tradicional Romería Ofrenda, acompañada de verbena popular.

Playa de Mogán: gastronomía marinera

La costa moganera rendirá homenaje a su tradición pesquera con una Feria de Gastronomía Marinera, donde los asistentes podrán degustar productos del mar y disfrutar del ambiente festivo antes de la verbena.

La Majadilla (Telde): una gran Fiesta en Blanco

La Fiesta en Blanco volverá a reunir a miles de personas con un cartel encabezado por Pepe Benavente, Yet Garbey y Los Salvapantallas, entre otros artistas.

Además, el barrio de Marpequeña también estará de celebración durante el fin de semana. El sábado contará con un concierto del grupo Aseres, lanzamiento de voladores y verbena, mientras que el domingo habrá fiesta de la espuma, paella popular y nuevas actuaciones musicales.

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Un fin de semana para todos los gustos

La combinación de festivales internacionales, fiestas patronales, romerías, gastronomía, conciertos y actividades familiares convierte este fin de semana en uno de los más completos del verano en Gran Canaria. Desde el norte hasta el sur de la Isla, vecinos y visitantes encontrarán propuestas para disfrutar tanto de la tradición canaria como de grandes eventos musicales y culturales.