SPAR Gran Canaria y el Club Interisleta Gran Canaria consolidan cuatro años de colaboración por la inclusión

SPAR Gran Canaria renueva, por cuarto año consecutivo, su patrocinio al Club Interisleta Gran Canaria, una colaboración que persigue apoyar el deporte entre las personas con discapacidad intelectual.

Esta iniciativa forma parte de la apuesta de SPAR Gran Canaria por fomentar hábitos de vida saludables y promover la igualdad de oportunidades a través del deporte.

La directora de Responsabilidad Social Corporativa y Comunicación, Yubi Cisneros, destacó que el deporte es una buena herramienta para construir un futuro cada vez más inclusivo y, desde SPAR Gran Canaria, "nos enorgullece ser parte activa de este proyecto, que transforma vidas a través de la actividad física”.

Los programas están centrados en el deporte adaptado e inclusivo. Su objetivo es enseñar y fomentar el fútbol sala no desde una perspectiva de alta competición y exigencia táctica, sino como una herramienta recreativa, educativa y de integración social.

Está diseñado para jóvenes y adultos (generalmente mayores de 16 años) con diversidad funcional o discapacidad intelectual (como parálisis cerebral, daño cerebral o síndrome de Down).

Se utiliza el componente lúdico (ludoterapia y juegos predeportivos) para que los participantes disfruten de la actividad física sin la presión de ganar o perder, priorizando la diversión y la adquisición de habilidades motrices y psicomotoras.

Más allá del ejercicio, el proyecto busca mejorar la autoestima, fomentar el trabajo en equipo, crear hábitos saludables y permitir a los jugadores socializar y vivir experiencias únicas (como participar en torneos nacionales o encuentros interinsulares).

El director deportivo del área de Discapacidad, Darío Santana, aseguró que el apoyo de SPAR Gran Canaria es "fundamental" para que el club pueda "seguir haciendo cosas y realizando nuestra actividad". Explicó que el Club Interisleta Gran Canaria desarrolla "un proyecto de discapacidad muy enfocado a viajar y participar en competiciones", una actividad que requiere importantes recursos.

"Y ante todo, es un proyecto lúdico, que para hacerlo posible hace falta financiación", señaló. Santana añadió que este respaldo permite al club seguir impulsando sus iniciativas deportivas y de inclusión y ofrecer nuevas oportunidades a sus deportistas.

La cadena de supermercados apoya el deporte entre las personas con discapacidad intelectual como herramienta para fomentar la igualdad de oportunidades / LP / DLP

El Club Interisleta Gran Canaria (anteriormente denominado Club Interisleta Fútbol Sala) está integrado por 35 personas de manera directa y genera un impacto indirecto que alcanza a más de 400 personas.

Este acuerdo consolida el respaldo de SPAR a una iniciativa que, además de impulsar la práctica deportiva, promueve valores como el respeto, la igualdad de oportunidades y la inclusión real. Este apoyo ha permitido al club desarrollar nuevos proyectos y ampliar su actividad deportiva y social.

Durante la temporada 2025-2026 se realizaron diferentes acciones, entre las que se incluyen la realización de entrenamientos itinerantes en centros educativos de la isla y la organización de la cuarta edición de la Isleta Cup. Además, el club participó, por cuarto año consecutivo, en el Campeonato de España de Fútbol Sala Adaptado, con la representación de dos conjuntos.

Entre los principales logros deportivos del Club Interisleta Gran Canaria destacan el quinto puesto en el Campeonato de España de Fútbol Sala, en la categoría Segunda Adaptada; el subcampeonato de España de Baloncesto, también en Segunda Adaptada; y el cuarto puesto en la Liga Disafío de Fútbol 8. Además, durante los próximos meses el club afrontará nuevos retos deportivos con la celebración de la Isleta Cup, prevista para noviembre, y el Campeonato de España de Petanca, que tendrá lugar en octubre en Gran Canaria.

Esta colaboración se enmarca en la estrategia de responsabilidad social de la cadena, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Con este patrocinio, SPAR Gran Canaria refuerza su contribución al ODS 3 (salud y bienestar), ODS 10 (reducción de desigualdades) y ODS 17 (alianzas para lograr objetivos).

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Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100 % canario con presencia en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, pone a disposición de sus clientes productos frescos de origen local y de la máxima calidad. La compañía se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y se consolida como una empresa de alimentación de referencia gracias a su servicio cercano, la calidad de sus productos y una atención personalizada orientada a satisfacer las necesidades de cada cliente.