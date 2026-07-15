Valleseco festeja las Fiestas del Carmen con una noche parrandera, teatro y una feria de ganado

El barrio de el Zumacal celebra este jueves y el fin de semana la programación de las Fiestas del Carmen, la patrona de esta localidad del municipio de Valleseco. La programación incluye una noche parrandera, veladas de humor, música, teatro y actividades para los más pequeños, además de los actos religiosos.

La festividad de la patrona del barrio arranca este jueves con la celebración de la solemne eucaristía a las 19:00 horas. Después de la ceremonia religiosa, la plaza se convertirá en un gran escenario al aire libre para acoger el teatro vecinal, con la obra Blanco radiante llama a su puerta, un plantemianeto cómico bajo el lema "Entre marujas y seducción anda el tema". Una de las grandes novedades es la recuperación de la Noche Parrandera, que dará comienzo el viernes, a las 20:30 horas de la mano de Los Labradores de Valleseco, El Pajullo, Los Parranderos de Firgas, en la que se dará protagonismo a la música tradicional canaria. Además, la comisión de fiestas organiza un tenderete popular, que invita a los vecinos y vecinas acudir con la vestimenta tradicional canaria, como también a colocar mesas para que los asistentes puedan compartir comida y bebidas.

Ya el sábado comienza con una jornada dedicada a los más pequeños desde las 10:00 horas. Vivac Aventura organiza una mañana infantil con colchonetas hinchables, pintacaras y diferentes actividades. A las 20:30 horas, el humor llega a Valleseco de la mano de Maestro Florido para poner a reir al público. Después de la sesión de carcajadas el grupo 5Bertura abre la gran verbena, acompañado del photocall y el DJ Chechu.

El día grande del barrio, el domingo 19 de julio, se dedica a una jornada al sector primario y a las tradiciones rurales. Durante la mañana los niños y niñas que acudan podrán ir de paseos en burro. Una de las grandes recuperaciones es la feria de ganado, que tiene como principal novedad la acogida de la segunda prueba de la I Copa Ordeñador Valleseco 2026.

Este concurso tiene como objetivo rescatar la tradición del ordeño manual, rendir homenaje a las generaciones de antiguos ganaderos y ganaderas, así como también fomentar el relevo generacional, además de ser una iniciativa pionera en Canarias. La segunda prueba consiste en ordeñar de forma manual durante un minuto y quien consiga el mayor peso de leche se corona como el ganador. La misa canaria estará acompañada por la Agrupación Folclórica Los Labradores de Valleseco, y será seguida de la tradicional procesión con las imágenes de Nuestra Señora del Carmen, Santa Ana y la Virgen Niña. La fiesta concluirá con el desfile de ganado, la tradicional fiesta de la espuma y la entrega de premios.