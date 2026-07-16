Arguineguín acoge el preestreno del cortometraje ambientado en las Fiestas del Carmen 'El beso de las vírgenes'

La plaza de Las Marañuelas, en Arguineguín, acogió el preestreno de “El beso de las vírgenes”, un cortometraje dirigido por Joel Cazorla y Chémi Pérez, de CABO SUR FILMS, en coproducción con La Magua Films y con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria. La presentación tuvo lugar el 15 de julio, en la víspera del Día de Nuestra Señora del Carmen. El acto reunió a los directores, integrantes del equipo técnico y artístico y a las actrices protagonistas Sofía Torres y Ariadne Barreiro. La jornada sirvió para mostrar una producción estrechamente vinculada al municipio donde fue rodada.

Un rodaje ligado a las Fiestas del Carmen de Mogán

El cortometraje se filmó del 16 al 20 de julio del pasado año en Arguineguín y Playa de Mogán, coincidiendo con algunos de los actos más representativos de las Fiestas del Carmen, como la procesión terrestre, la Bajada de La Rama y la procesión marítima. Estos elementos forman parte del escenario del relato y aportan el contexto de una historia conectada con las tradiciones locales. La producción también contó con un proceso de selección de reparto abierto al municipio. Más de 130 personas participaron en el casting, del que salieron las protagonistas y varios de los personajes principales, con presencia de jóvenes de Mogán en el elenco.

Una historia nacida de un suceso ocurrido en Arguineguín

La trama de “El beso de las vírgenes” parte del robo de las joyas de la pequeña imagen de la Virgen del Carmen en el Muelle de Arguineguín, ocurrido en 2021. A partir de ese hecho, la película desarrolla una historia centrada en el amor, los desencuentros y la búsqueda personal de identidad, incorporando una mirada sobre la diversidad afectiva y emocional. Antes de la proyección, Joel Cazorla destacó la importancia de presentar la obra en el lugar donde se desarrolla parte de su historia y donde comenzó su relación con el municipio. El director explicó que el proyecto representa el resultado de cinco años de trabajo y señaló que esperaba que el público pudiera sentirse identificado con la evolución de sus protagonistas, Indira y Gara.

Por su parte, Chémi Pérez explicó que el proceso cinematográfico ha requerido tiempo y recursos, y que durante el último año el equipo se ha centrado en el montaje final para conseguir una combinación entre ficción y documental. La proyección contó con la presencia de representantes municipales, entre ellos la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. La jornada sirvió para mostrar una producción estrechamente vinculada al municipio donde fue rodada. El metraje se encuentra en la fase final de posproducción, completando los últimos detalles antes de comenzar su participación en festivales durante los próximos meses.