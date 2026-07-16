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ASBA señala la "falta de planificación" del gobierno de Valsequillo por la interrupción de las actividades de la Piscina Municipal

El grupo municipal sostiene que los servicios deportivos y de bienestar no tuvieron continuidad tras finalizar el contrato y reclama una mejor previsión

Pisicina Municipal de Valsequillo.

Pisicina Municipal de Valsequillo. / LP/DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

ASBA – Primero Canarias ha denunciado la suspensión de las actividades deportivas y de bienestar que se desarrollaban en la Piscina Municipal de Valsequillo, una situación que, según la formación de la oposición, se debe a la “falta de previsión y planificación” del grupo de gobierno.

La formación municipalista asegura que cientos de vecinos y vecinas se han visto afectados por la interrupción de estos servicios, que incluían programas vinculados al deporte y al bienestar, tras finalizar a finales del pasado mes de mayo el contrato que permitía su desarrollo sin que, según ASBA, se hubiera tramitado con la suficiente antelación la continuidad de estas actividades.

Desde ASBA – Primero Canarias consideran que esta situación “era evitable” y que responde, a su juicio, a una gestión basada en la “improvisación” en lugar de en una planificación adecuada de los recursos municipales. La formación sostiene que la contratación de estos servicios debería haberse preparado con meses de antelación para evitar que los usuarios se vieran afectados.

Un parche

El principal grupo de la oposición critica además que el gobierno local haya recurrido a la empresa pública ‘Valsequillo Iniciativa’ para tratar de dar continuidad al servicio. Según ASBA, esta solución supone “un parche” ante una situación que, en su opinión, debería haberse resuelto mediante un procedimiento público y transparente.

“Lo que ha fallado no son los servicios, sino la gestión. Cuando un gobierno no planifica, quienes terminan pagando las consecuencias son los vecinos”, afirma el portavoz municipal de ASBA, Francisco Atta.

La formación también cuestiona el discurso del grupo de gobierno sobre la mejora de la gestión municipal y señala que “gobernar exige anticiparse, organizar los recursos y garantizar que los servicios públicos no se interrumpan por una falta de previsión”.

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ASBA subraya que las actividades afectadas tienen una especial importancia por su relación con “el bienestar, la salud y la calidad de vida” de los usuarios de la Piscina Municipal, y reclama una mayor planificación para evitar nuevas interrupciones en los servicios públicos.

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