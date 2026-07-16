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El bar de Gran Canaria que conquista con las recetas de siempre: sus chipirones se han convertido en un plato obligatorio

El establecimiento, abierto a finales de 2025, ofrece platos de la cocina canaria tradicional

La carne de cabra que preparan en en el establecimiento

La carne de cabra que preparan en en el establecimiento / Instagram

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Helena Ros

Helena Ros

Gran Canaria continúa sumando nuevos rincones gastronómicos en los que tanto vecinos como turistas pueden disfrutar de las elaboraciones tradicionales. Uno de estos locales es Bar Los Blanquizales, un establecimiento que abrió a finales de 2025 y se ha convertido en una nueva parada para quienes buscan cocina casera, raciones generosas y precios ajustados.

El local apuesta por mantener la esencia de los bares tradicionales, que se caracteriza por ofrecer las recetas de siempre elaboradas con productos de calidad.

Cocina canaria con el sabor de siempre

La propuesta gastronómica se centra en las elaboraciones caseras tradicionales, perfectas para compartir y disfrutar junto a familia o amigos. Entre sus platos destacan recetas características de la gastronomía canaria como:

  • Carne cabra
  • Chipirones
  • Ropa vieja de pulpo
  • Queso frito
  • Croquetas caseras
  • Albóndigas
  • Carne frita

El local se caracteriza por apostar por la cocina de siempre, ofreciendo platos que conquista por su sabor y mantener las recetas tradicionales.

Un lugar que no solo conquista por su comida

Quienes lo han visitado destacan tanto sus elaboraciones como el trato familiar y acogedor que ofrece el personal a los clientes. Un establecimiento pensado para compartir una experiencia gastronómica en familia o con un grupo de amigos.

Además, otro de sus atractivos es su ubicación. Se encuentra situado "a tan solo 3 km del Barranco de las Vacas", confirman desde el bar.

Horario y ubicación

Bar Los Blanquizales se encuentra en la calle Los Blanquizales, en Temisas (Agüimes). Cuenta con 4,8 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y que pese a su reciente apertura ya ha conquistado a muchos clientes con sus elaboraciones.

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Abre de martes a viernes de 12:00 a 20:00 horas, mientras que sábado y domingo amplía su horario hasta las 21:00 horas. Lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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