Calor en Canarias: el Gobierno activa el aviso por temperaturas de hasta 36 grados en Gran Canaria y Fuerteventura

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por temperaturas máximas en varias zonas de Gran Canaria y Fuerteventura, una medida que entró en vigor a las 11:00 horas de este jueves, 16 de julio de 2026, ante la previsión de un episodio de calor que dejará valores de hasta 36 grados en algunos puntos del archipiélago.

La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias, a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes de seguimiento meteorológico, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Las zonas afectadas por la prealerta

La prealerta se centra en las cumbres y la mitad sur de Gran Canaria, así como en la mitad sur de Fuerteventura, donde se espera un ascenso progresivo de las temperaturas durante la jornada.

En Gran Canaria, las previsiones apuntan a que los termómetros alcancen hasta 35 grados en las cumbres y medianías del sur de la isla. La situación será especialmente significativa en la cuenca de Tirajana y en otros barrancos orientados hacia el sur, donde puntualmente podrían superarse los 36 grados. De forma más localizada, también se esperan registros similares en algunos sectores del litoral sureste.

En Fuerteventura, las temperaturas más elevadas se concentrarán en el interior de la mitad sur, con valores previstos entre 32 y 34 grados. En algunos puntos concretos podrían rebasarse los 35 grados, mientras que en áreas del litoral sureste los termómetros podrían acercarse a los 34 grados.

Noches cálidas que dificultarán el descanso

Además del calor previsto durante las horas centrales del día, la Dirección General de Emergencias advierte de que se registrarán temperaturas nocturnas elevadas en las zonas más afectadas.

Este fenómeno, conocido como noches tropicales o ecuatoriales cuando se alcanzan determinados umbrales térmicos, dificulta el descanso y reduce la capacidad del organismo para recuperarse del calor acumulado durante el día, especialmente entre personas mayores, menores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Recomendaciones para prevenir los efectos del calor

Ante este episodio, el Gobierno de Canarias recomienda seguir las medidas de autoprotección habituales para minimizar los riesgos asociados a las altas temperaturas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener una buena hidratación, incluso aunque no se tenga sensación de sed; evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor calor, generalmente entre el mediodía y la tarde; utilizar ropa ligera y de colores claros y permanecer, siempre que sea posible, en lugares frescos y bien ventilados.

También se aconseja prestar especial atención a los colectivos más vulnerables, como personas mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con patologías previas, así como no dejar nunca a personas o mascotas en el interior de vehículos estacionados, donde la temperatura puede aumentar rápidamente.