El hotel donde Pastora Soler (47 años) desconecta en Gran Canaria: entre palmeras y a pocos metros de la playa

Gran Canaria se ha convertido en el rincón perfecto de desconexión para Pastora Soler. Después de meses recorriendo España con su gira, la cantante sevillana sabe que el descanso también forma parte del trabajo. Y cuando necesita hacer un alto en el camino, tiene claro cuál es uno de sus destinos favoritos: el Seaside Palm Beach, uno de los hoteles más exclusivos de Maspalomas.

Rodeado de jardines tropicales, palmeras y situado a escasos metros de la playa y de las emblemáticas Dunas de Maspalomas, el establecimiento se ha convertido en el lugar ideal para que la artista desconecte antes de retomar su agenda profesional.

No es la primera vez que la cantante elige Gran Canaria para hacer una pausa entre compromisos profesionales. La isla se ha consolidado como uno de sus refugios favoritos gracias a la calidad de sus alojamientos, su oferta de bienestar y un entorno donde resulta fácil olvidarse del ritmo frenético del día a día.

Un hotel donde el lujo está en la tranquilidad

Si alguien busca un hotel en el sur de Gran Canaria, el Seaside Palm Beach estará entre los primeros de la lista. Situado en Maspalomas, junto a la Reserva Natural Especial de las Dunas, destaca por su diseño, sus amplios jardines tropicales y una ubicación privilegiada.

El complejo cuenta con varias piscinas, espacios dedicados al bienestar, un completo spa y una cuidada oferta gastronómica que lo convierten en uno de los establecimientos preferidos por quienes buscan descansar lejos del bullicio. Además, su cercanía al mar permite llegar caminando en apenas unos minutos a la playa de Maspalomas, uno de los lugares más icónicos de la isla.

Todas sus habitaciones disponen de wifi gratuito, minibar, balcón amueblado, aire acondicionado y una decoración inspirada en cuatro combinaciones de colores diferentes. Su spa incluye saunas, bañera de hidromasaje de agua salada y una piscina climatizada de agua salada, pensadas para garantizar una experiencia de descanso y relajación.

Asimismo, el hotel ofrece a sus huéspedes actividades gratuitas como yoga, tenis y aeróbic acuático, convirtiéndose en una opción ideal para quienes desean combinar bienestar y ocio durante sus vacaciones.

Maspalomas, un paisaje único en Canarias

Más allá del hotel, Maspalomas es uno de los grandes atractivos turísticos de Gran Canaria. Sus famosas Dunas de Maspalomas, declaradas Reserva Natural Especial, forman un paisaje de arena dorada que recuerda a un pequeño desierto junto al Atlántico.

A ello se suma un clima agradable durante prácticamente todo el año, kilómetros de paseo marítimo, playas de aguas tranquilas y una amplia oferta de ocio, restauración y actividades náuticas que convierten la zona en uno de los destinos más demandados del archipiélago.

Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas / LP / DLP

Precisamente esa combinación de naturaleza, mar y tranquilidad explica que artistas como Pastora Soler vuelvan una y otra vez a este rincón del sur de Gran Canaria cuando necesitan desconectar. Entre las palmeras del Seaside Palm Beach, el sonido del Atlántico y la cercanía de las dunas, la cantante ha vuelto a encontrar el lugar perfecto para recargar energías antes de regresar a los escenarios.