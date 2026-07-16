Una marea de devoción baña Arguineguín y Playa de Mogán por el Día del Carmen

Los barrios de Arguineguín y Playa de Mogán vivieron este miércoles, 16 de julio, una jornada marcada por la devoción y el sentimiento hacia la Virgen del Carmen en su día grande. Cientos de personas acompañaron a la imagen en su recorrido terrestre entre cantos, vítores y un ambiente de profunda emoción.

Además, las imágenes de ambos núcleos estrenaron este año nuevos mantos y vestiduras, que despertaron la admiración de los asistentes.

En Arguineguín, la misa en honor a la Virgen se celebró en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. La ceremonia contó con las ofrendas de los marineros, todos sentados a los pies de la imagen, y la música de la Agrupación Folclórica Los Pescadores de Arguineguín.

La eucaristía estuvo presidida por el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, y acogió uno de los momentos más significativos de la jornada. El concejal Willy García accedió al templo precediendo al obispo y a los párrocos para dar lectura a la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán por la que la Virgen del Carmen fue nombrada alcaldesa perpetua del municipio.

A continuación, la alcaldesa, Onalia Bueno, y el concejal de Festejos, Mencey Santana, acudieron a la entrada del templo para recoger el bastón de mando. La regidora se lo entregó a la imagen de la Virgen del Carmen.

Bueno destacó que este nombramiento “deja constancia del respeto y el cariño que nuestro pueblo profesa a la Virgen del Carmen” y representa “un homenaje a quienes, generación tras generación, han mantenido viva esta devoción y han sabido transmitirla con respeto y tradición”.

La alcaldesa concluyó su intervención con un emocionado “¡Viva la Virgen del Carmen!”, que resonó tanto en el interior del templo como en la plaza.

La Provincia

Chácaras, tambores y una emotiva llegada al mar

Tras la eucaristía, el concejal Mencey Santana salió al exterior para anunciar oficialmente la proclamación de la Virgen del Carmen como alcaldesa perpetua. Seguidamente, el sonido de los bucios marcó el inicio de la procesión terrestre.

Más de una veintena de vecinos y vecinas, entre ellos alumnado del Aula de Danza Folclórica de las Escuelas Artísticas de Mogán, acompañó a la Virgen hasta la playa de Las Marañuelas al ritmo de chácaras y tambores.

Ya en el arenal, los marineros elevaron la imagen sobre sus hombros para introducirla en el mar y situarla en una pequeña embarcación cercana a la orilla. Instantes antes, el obispo le colocó el rosario de perlas obsequiado y bendecido por el Papa León XIV durante su paso por el municipio.

La luz del atardecer y las velas encendidas por los presentes crearon un ambiente íntimo y conmovedor durante el acto de acción de gracias y las súplicas con rosario cantado.

La procesión continuó después por las calles del núcleo marinero hasta regresar finalmente al templo.

Playa de Mogán recuerda a los marineros fallecidos

En Playa de Mogán, la misa se celebró en la plaza Doctor Pedro Betancor León. Desde allí partió la comitiva, acompañada por la Banda Pasión La Aldea, hacia el faro del Puerto.

En este punto, los asistentes, entre ellos varios miembros del Gobierno local, lanzaron flores al mar en recuerdo de los marineros fallecidos y entonaron la Salve Marinera. El recorrido continuó hasta el muelle pesquero, acompañado de cantos dedicados a la Virgen del Carmen.

En el muelle pesquero aguardaba la tradicional Feria de Gastronomía Marinera, en la que se sirvieron 200 kilos de bonito en adobo, acompañados de papas arrugadas, pan, bebidas y postre.

La actividad fue posible gracias a la implicación de vecinos y vecinas del barrio y a la colaboración del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) Restauración.

La velada concluyó con la música del grupo Yoni y Aya, en una actividad celebrada con la autorización de Puertos Canarios S.A.

El acto de entrega del bastón y proclamación como alcaldesa perpetua se repetirá este domingo 19 de julio con la Virgen del Carmen de Playa de Mogán. Será a partir de las 10:30 horas en la plaza Doctor Pedro Betancor León.

El programa completo de las Fiestas del Carmen de Arguineguín y Playa de Mogán puede consultarse en www.mogan.es.