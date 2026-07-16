El mejor plan para cada jueves de verano está en Arinaga: pinchos, música en directo y mucho ambiente

Cada jueves de verano, Playa de Arinaga tiene una cita con la gastronomía y la música en directo. La avenida Polizón vuelve a acoger este jueves una nueva edición de la Noche de Pinchos, una propuesta que reúne a bares, restaurantes y cafeterías de la zona durante los meses de verano.

La iniciativa cuenta con la participación de distintos establecimientos de restauración, que preparan diferentes propuestas en formato de pincho para que vecinos y quienes se acercan hasta Arinaga puedan recorrer los locales participantes y probar sus elaboraciones.

El planteamiento es sencillo: acercarse hasta la avenida, elegir entre las opciones disponibles y disfrutar de una noche diferente alrededor de la comida y la conversación. Con el paso de las ediciones, la Noche de Pinchos se ha consolidado como una de las actividades habituales del verano en Playa de Arinaga.

La jornada de este jueves contará además con la actuación de Havana 500, dentro de una programación musical que acompaña la actividad durante todo el verano. La agenda continuará el próximo 23 de julio con Tataband, seguida de Yet Garbey (30 de julio), Apolo (6 de agosto), Son Aldea (13 de agosto), Pedro Afonso (20 de agosto), Tataband (27 de agosto), Apolo (3 de septiembre), Tataband (10 de septiembre) y Jesús y Álex (17 de septiembre).

La cita permite también reforzar la actividad de los negocios de hostelería participantes durante los meses de mayor movimiento en la zona, convirtiendo cada jueves la avenida Polizón en un punto de reunión para quienes buscan una alternativa de ocio vinculada a la gastronomía.

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La Noche de Pinchos mantiene así una fórmula que se repite cada verano: una ruta gastronómica que reúne a vecinos y a quienes llegan hasta Arinaga para comer algo, pasear y disfrutar del ambiente.