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Moya acoge la exposición 'Arqueología del vino en Gran Canaria' sobre el legado vitivinícola insular

El municipio se convierte en la primera parada municipal de la muestra divulgativa del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria sobre el legado vitivinícola insular

Foto de la fachada de la Casa de la Cultura de Moya con imágenes de la exposición.

Foto de la fachada de la Casa de la Cultura de Moya con imágenes de la exposición. / LP/DLP

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Briseida Viera

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

La Villa de Moya acoge desde este jueves la exposición ‘Arqueología del vino en Gran Canaria’, una propuesta divulgativa del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria centrada en los lagares excavados en roca y en el patrimonio vinculado a la producción tradicional del vino en la isla.

La muestra, instalada en la fachada de la Casa de la Cultura, busca acercar a la ciudadanía un elemento patrimonial de gran valor histórico y etnográfico que permanece poco conocido.

El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde de Moya, Raúl Afonso; el vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa; el director insular de Patrimonio Histórico, Juan Sebastián López; el concejal de Cultura, Octavio Suárez; y el doctor en Arquitectura Javier Solís.

La exposición tiene carácter itinerante y llega a Moya después de su paso por la sede del Cabildo de Gran Canaria, convirtiendo al municipio en la primera parada municipal de esta propuesta dedicada al legado vitivinícola insular.

Un patrimonio ligado al paisaje rural de la Isla

La muestra está formada por lonas informativas y un folleto explicativo que recorren la evolución del cultivo de la vid en Gran Canaria y su relación con un paisaje cultural compuesto por laderas de parrales, bodegas, lagares y otros elementos materiales e inmateriales.

Uno de los principales elementos de la exposición son los lagares excavados en roca, unas estructuras vinculadas a las primeras formas de transformación de la uva en la isla. Estos espacios reflejan la adaptación de las comunidades rurales al territorio y al aprovechamiento de los recursos disponibles.

Entre los ejemplos recogidos aparecen los lagares del barranco del Caidero, en San Bartolomé de Tirajana; los de Las Cuevas de Ortega, en Las Palmas de Gran Canaria, donde el mosto se trasladaba hasta silos excavados en el subsuelo para su fermentación; y pequeñas construcciones destinadas al autoconsumo familiar en diferentes fincas de Gran Canaria.

Descubrir y valorar una parte de nuestro patrimonio que, en muchas ocasiones, pasa desapercibida, pero que forma parte de la historia y de la identidad de Gran Canaria

Raúl Afonso

— Alcalde de la Villa de Moya

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, señaló que la exposición permite “descubrir y valorar una parte de nuestro patrimonio que, en muchas ocasiones, pasa desapercibida, pero que forma parte de la historia y de la identidad de Gran Canaria”.

Afonso destacó también la apuesta municipal por acercar la cultura y el patrimonio a la población mediante iniciativas que favorecen el conocimiento y la conservación del legado histórico.

Por su parte, el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, indicó que “el patrimonio histórico no solo debe conservarse, sino también divulgarse y compartirse con la ciudadanía”.

Una exposición para conocer la tradición vitivinícola insular

Sosa explicó que la exposición tiene como finalidad mostrar “un legado etnográfico y cultural único, vinculado a la historia del vino en la isla”, y facilitar que la población conozca elementos patrimoniales relacionados con la actividad agrícola tradicional.

La iniciativa sitúa el foco en unas estructuras que forman parte de la memoria rural de Gran Canaria y que permiten comprender la importancia histórica del cultivo de la vid en diferentes zonas del territorio.

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Con esta exposición, la Villa de Moya refuerza su programación cultural con una propuesta centrada en la divulgación del patrimonio y en la recuperación del conocimiento sobre las tradiciones que forman parte de la historia de la isla.

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