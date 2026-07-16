Este es el municipio que tiene el alquiler más barato de Canarias: 10,20 euros por metro cuadrado

La vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas de Canarias y los números lo confirman. Encontrar un alquiler asequible en el archipiélago es, para buena parte de la población, una tarea casi imposible. Los salarios no crecen al mismo ritmo que los precios y la brecha entre lo que se gana y lo que se paga por un techo no deja de ensancharse. Sin embargo, en medio de este panorama todavía hay un respiro, pues Arucas, con 10,20 euros por metro cuadrado, es el municipio más barato para alquilar en todo el Archipiélago. Mientras, en el extremo opuesto se encuentran Mogán y San Bartolomé de Tirajana, ambos con 22,10 euros el metro cuadrado. Así, el municipio norteño de Gran Canaria también se coloca entre los más asequibles de España, según el informe de precios del segundo trimestre de 2026 elaborado por Idealista, el principal portal inmobiliario del país. Después de Arucas, los municipios grancanarios más baratos para alquilar son Santa Lucía de Tirajana, con 10,8 euros; Telde, con 11,1 euros; y Agüimes, con 12,4 euros el metro cuadrado.

Para comprar una casa, los mejores precios también están en el norte; en Santa María de Guía

Asimismo, para comprar una casa, los mejores precios también están en el norte, en Santa María de Guía. Allí, la media del precio de una vivienda es de 1.450 euros por metro cuadrado, según el ranking de los 25 municipios más baratos para comprar casa en España de la misma plataforma.

No obstante, la diferencia con la media de los precios del alquiler de la comunidad autónoma, fijada en aproximadamente 16 euros el metro cuadrado, es notable en Arucas, pues el precio del alquiler de la vivienda se reduce un 36%. Traducido a números concretos, un piso de 80 metros cuadrados, con salón comedor, cocina, dos dormitorios y dos baños, costaría 800 euros mensuales en Arucas. Esa misma vivienda, en otro punto del archipiélago, alcanzaría los 1.280 euros. Por tanto, el ahorro es de 480 euros al mes, o lo que es lo mismo, 5.760 euros al año.

A fecha de este jueves, la plataforma exhibe un piso de 70 metros cuadrados con garaje y tres habitaciones en el barrio de Santidad por 750 euros mensuales. Por un ático de 125 metros cuadrados en El Puertillo se piden 850 euros y, en el casco, un piso de 116 metros cuadrados cuesta algo más: 900 euros mensuales.

La calle Reloj, con la iglesia de Arucas. / José Carlos Guerra

El sur se dispara

Pero la situación cambia cuando se mira hacia el sur. Según el informe de precios de alquiler en Canarias de la misma compañía, en junio la provincia de Las Palmas alcanzó un máximo histórico de 16,1 euros por metro cuadrado, un 3,2% más que la provincia de Santa Cruz de Tenerife (15,6 euros). Los municipios canarios con los alquileres más caros son Mogán y San Bartolomé de Tirajana, ambos con 22,1 euros el metro cuadrado.

En Mogán la subida de la última década ha sido especialmente dura, ya que el precio se ha disparado un 94% en diez años, prácticamente se ha duplicado. En 2016, un piso de 80 metros cuadrados costaba allí 912 euros; hoy, esa misma vivienda cuesta 1.768 euros. Detrás de estos dos municipios se sitúa La Oliva, en Fuerteventura, con 19,5 euros el metro cuadrado, un 33,5% más caro que Las Palmas de Gran Canaria (14,6 euros).

En Tenerife, Icod de los Vinos es el más barato de la isla, seguido de La Orotava

En Tenerife ningún municipio es tan asequible como Arucas, aunque algunos se acercan. Icod de los Vinos, con 10,3 euros el metro cuadrado, es el más barato de la isla, seguido de La Orotava, con 11 euros; Los Realejos, con 11,7 euros; y San Cristóbal de La Laguna, con 12,4 euros. En el extremo opuesto está Adeje, el municipio más caro de Tenerife, con 19,7 euros el metro cuadrado. Aun así, el alquiler es más barato que en San Bartolomé de Tirajana, el municipio más caro de Canarias. Arona también supera los 19 euros por metro cuadrado, mientras que Puerto de la Cruz y Santiago del Teide rozan los 17 euros.

Rehabilitación de viviendas en el casco de Mogán. / LP/DLP

La emancipación imposible

En 2025, los canarios tuvieron que destinar el 71% de su sueldo bruto para pagar el alquiler de su vivienda. El precio además no ha dejado de subir, pues ha registrado un incremento anual del 12,8%, según el estudio 'Relación de salarios y vivienda en alquiler 2025', basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de InfoJobs y en los precios medios de la vivienda de alquiler del Índice Inmobiliario Fotocasa. Así, en diciembre, el metro cuadrado se situaba en 15,23 euros al mes y una vivienda de 80 metros cuadrados absorbía más de la mitad del sueldo de quien la alquilaba, un 56%.

Ante la dificultad para acceder a una vivienda, el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, valora la noticia como un hecho positivo. Para paliar la crisis, recuerda que desde el Ayuntamiento se está colaborando con el Instituto Canario de Vivienda y cediendo suelo al Gobierno de Canarias para construir vivienda asequible. Aclara que esta última es una medida que también deben adoptar el resto de municipios de la isla para conseguir un equilibrio entre la oferta y la demanda. "Existe una realidad y es que el precio elevado de los alquileres impide que la gente joven se pueda emancipar", recuerda el regidor.

Puesta en el contexto nacional, la situación canaria se agrava aún más. En el ranking de los 25 municipios más asequibles de España, el primer puesto lo ocupa Baeza (Jaén), con una media de 5 euros el metro cuadrado. Le siguen, con 6,5 euros, Almendralejo (Extremadura), Úbeda y Lucena (Andalucía) y Puertollano (Castilla-La Mancha). Cerca de los siete euros están Plasencia y Ponferrada, ambos con 6,9 euros el metro cuadrado. Por encima de esa cifra, entre los 7 y los 7,4 euros, se sitúan Valdepeñas, Ontinyent, Lorca, Ogíjares (Granada), Mérida (Badajoz) y Alcantarilla (Murcia). Cierran la lista Motril y La Zubia, ambos en Granada, con 7,6 euros; Calatayud, Narón, Ronda y Elda, con 7,7 euros; y Alcázar de San Juan, Benicarló y Almazora, con 7,9 euros el metro cuadrado.