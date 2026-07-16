¿Qué opinan los canarios de Global? El precio, la atención y la frecuencia de guaguas mejora su percepción entre los viajeros de la Isla

Global mantiene una valoración positiva entre sus clientes tras alcanzar una puntuación media de 7,67 en satisfacción con la calidad del servicio, según el último Estudio Anual de Satisfacción de Clientes elaborado por Servicios Avanzados de Opinión (SAO) a partir de las respuestas de 2.147 personas usuarias de la compañía de transporte interurbano de Gran Canaria.

El informe recoge que el 85% de las personas encuestadas considera que Global es una compañía «muy o bastante» esencial en su vida diaria, mientras que el 68% de los viajeros sostiene que el servicio que presta la empresa es mejor o mucho mejor que el de otras operadoras de transporte de la Isla.

La puntualidad y la seguridad, entre los aspectos más valorados

La encuesta identifica como los atributos más importantes para los usuarios la puntualidad, la seguridad personal, la frecuencia de paso, la información precisa, los avisos sobre interrupciones del servicio y el precio.

El 68% de los viajeros considera que Global ofrece un servicio mejor o mucho mejor que otras compañías de transporte de Gran Canaria

En cuanto a los aspectos que generan mayor satisfacción, los clientes sitúan en los primeros puestos el precio, la adaptación a la diversidad funcional, la atención del personal, la cercanía, la accesibilidad, el carácter sostenible del transporte y la facilidad de compra.

El estudio también refleja que un 37% de los viajeros considera que el servicio ha mejorado respecto a años anteriores, mientras que un 51% entiende que mantiene los mismos estándares de calidad.

Un perfil de usuario habitual y vinculado al transporte público

El perfil de las personas usuarias de Global está formado mayoritariamente por mujeres, que representan el 57% de los viajeros. La edad media se sitúa en 37,4 años, con el grupo de entre 16 y 24 años como el más numeroso, al representar el 29% del total.

Guagua de la línea 74 en San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria. / Juan Castro

El transporte de Global se utiliza principalmente para acudir al trabajo, motivo señalado por el 42% de los encuestados, seguido de los desplazamientos por estudios, con un 21%, y por ocio, con un 10%.

La mayoría de los usuarios emplea bonos de transporte. En concreto, el 81% paga sus trayectos mediante este sistema, con un 49% que utiliza el bono de residente y un 32% la Wawa Joven. Un 17% de los clientes esporádicos abona sus viajes en efectivo.

La fidelidad al servicio también aparece reflejada en los resultados: el 49% de los viajeros lleva entre dos y diez años utilizando Global, mientras que un 33% es cliente desde hace más de una década. Además, el 73% afirma viajar con la compañía cinco días o más a la semana.

La guagua como alternativa incluso para quienes tienen vehículo

El estudio señala que uno de cada cuatro desplazamientos realizados en Global corresponde a una persona que dispone de vehículo propio. Entre estos usuarios, el 58% explica que utiliza el transporte público por motivos relacionados con la comodidad, el tráfico o la dificultad para aparcar.

Otros motivos mencionados son las razones económicas, el vehículo averiado o la disponibilidad del coche por parte de otra persona. Por otro lado, el 75% de los viajeros asegura no disponer de vehículo propio y, de ellos, el 80% afirma que continuaría utilizando Global aunque tuviera uno.

Una compañía asociada a cercanía y confianza

En relación con la diferenciación frente a otras empresas de transporte de la Isla, el 36% de los encuestados considera que Global es una compañía «bastante o muy diferente», mientras que un 25% la percibe como algo diferente y un 38% cree que es similar al resto de operadores.

La encuesta refleja la fidelidad de los usuarios, con un 73% de viajeros que utiliza la guagua cinco días o más a la semana

Entre los elementos que más distinguen a la empresa, los usuarios destacan la cercanía, la empatía y la confianza, aspectos señalados por el 42% de los participantes. Otro 42% apunta a la capacidad de adaptación a las necesidades de movilidad y un 29% destaca la orientación al cliente y la calidad del servicio.

Valoraciones positivas sobre compromiso social y sostenibilidad

La encuesta también analiza la percepción de los usuarios sobre el papel social de Global. La compañía obtiene una puntuación media de 8,5 sobre 10 por desarrollar una actividad considerada esencial para la sociedad y por su posicionamiento público contra la violencia de género.

La defensa de la igualdad entre hombres y mujeres alcanza una valoración de 8,2, la contribución al desarrollo económico de Gran Canaria obtiene la misma puntuación y la defensa de la igualdad de derechos del colectivo LGTBI recibe un 8,1.

Guagua de Global. / José Carlos Guerra

Otros aspectos valorados son la generación de empleo estable y de calidad, con un 7,9, la responsabilidad social, con la misma nota, y la oferta de servicios de movilidad sostenible, con un 7,8.

El director general de Global, Víctor Quintana Hernández, señaló que la confianza de los usuarios «se gana viaje a viaje» y destacó que la identificación de la compañía con valores como la cercanía, el compromiso y la empatía supone un reconocimiento al trabajo desarrollado.

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Quintana añadió que los resultados del estudio representan también una responsabilidad para continuar mejorando el servicio, adaptándolo a las nuevas necesidades de movilidad de Gran Canaria y reforzando el papel del transporte público como elemento clave para la vida diaria de la ciudadanía.