Óscar Hernández asume la presidencia de la Mancomunidad del Sureste con la gestión sostenible del agua como reto

Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, ha asumido la presidencia de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria durante los próximos 12 meses, tras el relevo de Vanesa Martín, alcaldesa de Ingenio, que ocupaba hasta ahora el cargo. El cambio de liderazgo se formalizó este jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüimes, en un acto en el que también se renovaron las vicepresidencias de la entidad.

La nueva composición de la dirección de la Mancomunidad sitúa al alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, como vicepresidente primero, mientras que Vanesa Martín pasa a ejercer como vicepresidenta segunda. La entidad está integrada por los municipios de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.

Una presidencia marcada por la cooperación entre municipios

Durante su intervención tras asumir el cargo, Óscar Hernández destacó la importancia del modelo de colaboración institucional desarrollado por la Mancomunidad del Sureste y señaló que la cooperación entre los tres municipios seguirá siendo la base de trabajo durante su mandato.

Sesión de relevo de la presidencia de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. / LP/DLP

El nuevo presidente afirmó que la entidad afronta una etapa con diferentes desafíos que requieren una planificación conjunta, con especial atención a ámbitos como la gestión sostenible del agua, la transición energética, la economía circular y la adaptación al cambio climático.

Prioridades en sostenibilidad y gestión pública

Hernández señaló que la Mancomunidad continuará trabajando para consolidar al Sureste de Gran Canaria como un territorio vinculado a la innovación y la sostenibilidad, manteniendo como objetivo la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía.

Entre las líneas de actuación previstas se mantienen proyectos relacionados con la gestión del agua, la energía, los residuos y el impulso de modelos de economía circular, áreas en las que la institución supramunicipal ha desarrollado iniciativas conjuntas entre los tres ayuntamientos.

Continuidad en un proyecto compartido

El relevo en la presidencia supone la continuidad del sistema de rotación entre los municipios que forman parte de la Mancomunidad del Sureste, una entidad creada para coordinar políticas y proyectos comunes a escala comarcal.

Con esta nueva etapa, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana mantienen su apuesta por la cooperación institucional como herramienta para abordar retos compartidos y avanzar en la gestión sostenible del territorio.