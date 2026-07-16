La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria celebra 21 años con una jornada en La Aldea

La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria celebrará este viernes 17 de julio su 21º aniversario con una jornada festiva abierta a la ciudadanía que tendrá lugar en la Plaza del Proyecto Comunitario de La Aldea, en La Aldea de San Nicolás, a partir de las 20.30 horas.

La iniciativa está organizada por el Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera a través del programa Vive Unesco, con la colaboración del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, y plantea un encuentro centrado en la cultura, el territorio y la participación ciudadana.

Una jornada para celebrar el reconocimiento Unesco

La programación comenzará a las 20.55 horas con la proyección del vídeo ‘Gran Canaria Territorio Unesco’, una pieza audiovisual que pone en valor el patrimonio natural, cultural y paisajístico de la Isla. El acto contará con la participación de la gestora de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, Pilar Pérez Suárez, y con la bienvenida del alcalde de La Aldea de San Nicolás, Pedro Suárez.

La asistencia será gratuita, aunque las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través de la página web viveunescograncanaria.com.

Cultura isleña como parte de la celebración

La programación continuará con la participación de artistas canarios. A partir de las 21.10 horas actuará la actriz Antonia San Juan, mientras que desde las 22.00 horas será el turno del músico Fran Baraja, en una propuesta que busca destacar la aportación del talento local y reforzar el vínculo entre la población y el territorio protegido.

El encuentro pretende convertirse en un espacio de convivencia entre vecinos, visitantes y agentes vinculados a la Reserva de la Biosfera, promoviendo el intercambio y la participación alrededor de los valores que representa este reconocimiento internacional.

Un territorio reconocido por la Unesco

La UNESCO define las Reservas de la Biosfera como territorios de especial valor natural, paisajístico, cultural y etnográfico en los que la conservación de la biodiversidad debe convivir con el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades que los habitan.

El Cabildo de Gran Canaria destaca que estos espacios requieren de la implicación de la ciudadanía para mantener el equilibrio entre la protección del patrimonio y el desarrollo de los municipios que forman parte de ellos. En este sentido, la institución insular señala la importancia de fortalecer la cultura local, la participación social y el sentimiento de pertenencia.

Aunque la edición de este aniversario tiene como escenario La Aldea de San Nicolás, la celebración representa al conjunto de municipios que integran la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y busca trasladar a toda la población insular la importancia de este reconocimiento.

La jornada servirá para poner en valor la identidad, el patrimonio y las personas que forman parte de un modelo de territorio en el que naturaleza, cultura y sostenibilidad se relacionan como elementos complementarios.

Con motivo de sus 21 años, la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria reafirma su compromiso con la conservación de un espacio vivo, en el que la participación de la población continúa siendo un elemento clave para preservar y disfrutar un patrimonio reconocido a nivel internacional.