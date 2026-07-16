San Bartolomé de Tirajana instala ascensores en las viviendas del Grupo Ifa en San Fernando

La rehabilitación integral del Grupo IFA, en San Bartolomé de Tirajana, ha alcanzado el 70 % de ejecución con el inicio de la instalación de los nuevos ascensores, una de las actuaciones más esperadas por las 80 familias residentes en el edificio. La intervención permitirá mejorar la accesibilidad y modernizar un inmueble que durante años había necesitado una actuación de estas características.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, y la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, visitaron esta semana el estado de las obras para comprobar la evolución de unos trabajos que han incluido actuaciones estructurales, mejoras en los servicios del edificio y la adaptación de los espacios comunes.

Una rehabilitación con actuaciones estructurales y de accesibilidad

La obra ha requerido una intervención de mayor complejidad de la prevista inicialmente. Entre los trabajos ejecutados se encuentra el refuerzo de aproximadamente el 80 % de los pilares y elementos estructurales del inmueble, además de la renovación completa de la red de fontanería, la reparación e impermeabilización del aljibe y la rehabilitación de las fachadas.

El proyecto también contempla la ejecución de nuevas escaleras y pasarelas de acceso, junto con las actuaciones necesarias para incorporar los ascensores al edificio y facilitar los desplazamientos de los residentes.

Lucía Jiménez en primer término junto a Marichal a la entrada del Grupo IFA. / LP/DLP

Durante la visita, Alejandro Marichal señaló que la actuación responde a una necesidad que los vecinos del Grupo IFA habían planteado durante años. “Esta rehabilitación no consiste únicamente en renovar un edificio; consiste en mejorar la calidad de vida de las familias que viven aquí y devolverles unas condiciones de accesibilidad, seguridad y comodidad que merecen”, indicó.

El primer teniente de alcalde destacó además que la intervención forma parte de la política de la Concejalía de Vivienda para combinar la construcción de nuevas promociones públicas con la recuperación y modernización de las viviendas existentes.

Los ascensores supondrán un cambio para los vecinos con movilidad reducida

Por su parte, Lucía Jiménez explicó que la instalación de los ascensores representa uno de los principales avances de la obra, especialmente para los residentes con dificultades de movilidad que hasta ahora tenían problemas para acceder a sus viviendas.

La concejala señaló que, de forma paralela, continúan los trabajos en las zonas comunes y en la urbanización exterior del edificio. Estas actuaciones incluyen la creación de nuevos recorridos accesibles mediante rampas, la renovación de pavimentos y la adaptación de los espacios exteriores.

La rehabilitación del Grupo IFA se integra en la estrategia municipal para recuperar el parque público residencial de San Bartolomé de Tirajana. Actualmente, la Concejalía de Vivienda mantiene actuaciones en urbanizaciones como Grupo IFA, La Paz, Las Llaves, Castillo del Romeral, Santa Águeda-El Pajar y Montaña Clara, con una inversión global superior a los 16 millones de euros.

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El conjunto de estas intervenciones permitirá mejorar las condiciones de más de 700 viviendas públicas y beneficiar a miles de vecinos del municipio, mientras el Ayuntamiento continúa trabajando en la búsqueda de nuevas líneas de financiación para ampliar este proceso de rehabilitación a otras urbanizaciones.