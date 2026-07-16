¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Gáldar y Tunte honran a Santiago

Las romerías y las tradiciones populares toman protagonismo este fin de semana en Gran Canaria, con Tunte y Gáldar celebrando los actos en honor a Santiago y municipios como Mogán, Agüimes, Valleseco y Santa Brígida rindiendo homenaje a la Virgen del Carmen. A estas citas se suma una amplia oferta cultural y de ocio con propuestas repartidas por toda la Isla.

Santa LucÍa de Tirajana

La Karpa municipal de Vecindario acogerá mañana y el domingo la 24ª Exposición Canina Nacional y la 38ª Exposición Canina Internacional. Las actividades comenzarán a las 9.00 horas en ambas jornadas y el programa incluirá la presentación de razas autóctonas canarias, así como de ejemplares procedentes de otras comunidades autónomas y países europeos.

Arguineguín vuelve a rendirse a la Virgen del Carmen con una multitudinaria Romería-Ofrenda. / Ayuntamiento de Mogán

Mogán

Arguineguín celebra hoy la primera fase del programa ‘Los Juegos de Verano’, con actividades a partir de las 17.00 horas en distintos puntos del pueblo. La música tomará el relevo a las 23.30 horas en la plaza del mercadillo de Arguineguín con una verbena a cargo de La Mekánica by Tamarindos y Grupo Arena. De forma simultánea, DJ Bernal y Nichel B animarán la jornada en la calle José Manuel Santana. Mañana, a las 18.00 horas, arrancará la bajada de la rama desde la plaza de Pino Seco, acompañada por las charangas La Aldea y Archipiélago. La programación continuará el domingo a las 09.00 horas con la procesión de la virgen del Carmen hasta el muelle de Arguineguín.

El Campus de Etnografía y Folclore reivindica el vino y la poesía como dos grandes legados de la identidad canaria. / Ayuntamiento de Ingenio

Ingenio

El salón de plenos del Ayuntamiento acoge hoy la última jornada del Campus de Etnografía y Folclore, que cerrará su programación con la conferencia Gran Canaria Singular: la tradición y la cultura, a cargo del director general de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Serafín Sánchez, a las 19.00 horas. La jornada concluirá a las 20.00 horas con el campus joven, un espacio en el que varios ponentes presentarán sus trabajos y nuevas propuestas vinculadas a los ámbitos de la etnografía y el folclore.

El Zumacal, barrio de Valleseco, celebra las fiestas del Carmen. / Valleseco Conecta

Valleseco

El Zumacal celebra hoy las fiestas del Carmen con una noche parrandera a partir de las 20.30 horas. La cita contará con las actuaciones de Los Labradores de Valleseco, El Pajullo y Los Parranderos de Firgas. A esa misma hora, el Auditorio de Valleseco acogerá la representación teatral Todos los locos son filósofos. La programación continuará mañana con una mañana infantil desde las 10.00 horas. Ya por la noche, a las 20.00 horas, llegará la actuación del humorista Maestro Florido, como antesala de la gran verbena, protagonizada por Grupo 5Bertura y acompañada de photocall y DJ Chechu. El cierre de las fiestas llegará el domingo con la feria de ganado como protagonista.

Teror celebra este fin de semana la Romería de la Fiesta del Agua con baile de Taifas, verbena y fuegos. / Ayuntamiento de Teror.

Teror

La Basílica del Pino acogerá hoy, a las 20.00 horas, un concierto de solistas protagonizado por seis músicos de la Banda de Teror. La programación continuará mañana con la romería de San Isidro Labrador, que dará comienzo a las 18.00 horas. Tras la celebración, la Plaza de Sintes acogerá a las 21.00 horas el baile de taifas y la verbena del agua, con las actuaciones de Parranda La Polvajera, Manolo y su teclado, Willy Flores y Línea DJ. La jornada finalizará a medianoche con un espectáculo pirotécnico. El domingo, el área recreativa de Los Granadillos celebrará de 10.00 a 14.00 horas el Día de las Tradiciones y la Ganadería.

Maratón de cortometrajes Telde Rueda. / Telde actualidad

Telde

La Plaza de San Juan albergará hoy, a las 18.00 horas, la maratón de cortometrajes Telde Rueda en 7 días. Tras las proyecciones, el público podrá participar en una votación para elegir su cortometraje favorito. Además, hoy dará comienzo en San Gregorio el evento Play and Shop, una iniciativa que combinará videojuegos, torneos y actividades. La programación continuará el sábado, a las 21:00 horas, con la gala del IV Festival de Cine de Telde en el Teatro Juan Ramón Jiménez, que contará con la presentación de Antonia San Juan y Adolfo Rodríguez. Por otro lado, la Casa-Museo Antonio Padrón acoge la exposición. Antonio Padrón y las pioneras de la abstracción en Canarias: Conversaciones en paralelo.

Gáldar

Gáldar continúa con la programación de las fiestas de Santiago. Hoy, la plaza principal del municipio acogerá a las 21.00 horas la Noche de Folías, con la actuación de la agrupación musical Facaracas. La programación seguirá mañana con la romería, que arrancará a las 17.30 horas desde la Bajada de Las Guayarminas y recorrerá la calle Capitán Quesada hasta llegar a la Plaza de Santiago. Tras el desfile, el recinto acogerá un baile de taifa, seguido de las actuaciones de DJ Promaster y Aythami DJ. El domingo, el Centro Cultural Guaires pondrá el broche al fin de semana a las 20.00 horas con la representación teatral La peor noche de mi vida.

El Centro Municipal de Cultura de Arucas presenta la exposición "Humedales, un tesoro que conservar", de Antonio Pérez Marrero. / Ayuntamiento de Arucas.

Arucas

El Centro Municipal de Cultura de Arucas acogerá desde esta tarde la exposición fotográfica Humedales, un tesoro que conservar, del fotógrafo aruquense Antonio Pérez Marrero. La muestra pone el foco en la importancia de los ecosistemas húmedos y su papel fundamental en la conservación de la biodiversidad.

Moya

El municipio también acoge otra exposición, en este caso dedicada al patrimonio vitivinícola de la isla. La muestra Arqueología del vino en Gran Canaria pone en valor uno de los elementos patrimoniales menos conocidos, pero de gran relevancia histórica y etnográfica: los lagares excavados en roca vinculados a la producción tradicional del vino. La exposición invita a conocer la importancia que tuvo esta actividad en la historia de Gran Canaria y el legado material que aún se conserva de aquella tradición.

La Banda celebra este viernes su Romería ofrenda en honor a la Virgen del Carmen. / Ayuntamiento de Agüimes.

Agüimes

El barrio de La Banda celebra este fin de semana sus fiestas del Carmen. Los actos comenzarán hoy con la romería, prevista para las 19.30 horas, y continuarán por la noche con una verbena a partir de las 22.30 horas. Mañana tendrá lugar la procesión a las 19.30 horas, seguida de una nueva verbena nocturna. Ya de madrugada, a la 01.00 horas, los asistentes podrán disfrutar del tradicional reparto de caldo de pollo. Las celebraciones concluirán el domingo con la fiesta del solajero.

Pasen y vean! Llega ‘El Gran Circo de La Villa’. / Ayuntamiento de Santa Brígida

Santa Brígida

El barrio de Las Goteras también celebra sus fiestas del Carmen. Los actos comenzarán hoy con el tradicional bingo, previsto para las 20.30 horas, y continuarán a las 22.30 horas con una verbena amenizada por el grupo Aimar. La programación continuará mañana desde las 10.00 horas con una exposición de motos y una carrera de cintas. Además, hoy tendrá lugar el Gran Circo de la Villa, con talleres circenses a las 18.00 horas en la biblioteca y una gala de circo a las 20.00 horas en el Centro Cultural. Por otro lado, este mismo espacio acogerá a las 12.00 horas el III Encuentro Insular de Bandas de Música Villa de Santa Brígida.

Tunte celebra este fin de semana las fiestas de Santiago. / Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

San Bartolomé

Tunte celebra este fin de semana las fiestas de Santiago. Esta noche, a las 21.00 horas, tendrá lugar la noche joven con las actuaciones de Los del Son, Pedro Afonso y DJ Promaster. Mañana a las 20.30 comenzará la romería y, poesteriormente, a las 23.30 arrancará la verbena del romero. El domingo la música canaria será la protagonista a las 20.30 en el encuentro de solistas Canarias canta a Tunte. Por otro lado, la playa de San Agustín se convertirá durante todo el fin de semana en en el escenario del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, con entrada gratuita.

Vista panorámica de la playa de La Aldea. / J.PEREZ CURBELO

La Aldea

La Plaza del Proyecto Comunitario acogerá hoy una jornada abierta a la ciudadanía para conmemorar los 21 años de la declaración de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. El acto comenzará a las 20.30 horas e incluirá la proyección del vídeo Gran Canaria Territorio Unesco, además de las intervenciones de la gestora de la Reserva, Pilar Pérez Suárez, y del alcalde aldeano, Pedro Suárez. La programación contará también con la participación de la actriz Antonia San Juan y del músico Fran Baraja.

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La Plaza de la Solidaridad se llenará de color con el regreso del programa Los Veranos de la Vega. / Ayuntamiento de San Mateo.

San Mateo

Hoy la Plaza de la Solidaridad se llenará de color con el regreso del programa Los Veranos de la Vega. A las 17.00 habrá un futbolín humano. A 18.30 horas llega el baile de Hierba Mala y posteriormente un show de drags y monogolistas.