Estos son los municipios más caros de Gran Canaria para comprar una casa nueva: Las Palmas de Gran Canaria y Mogán lideran los precios

El sueño de tener una casa propia en el archipiélago se vuelve, por momentos, una cuesta difícil de escalar. Adquirir una vivienda se ha transformado en una auténtica carrera de obstáculos para el bolsillo de las familias canarias, especialmente en zonas turísticas o de gran demanda.

Según el último Informe de Tendencias de Vivienda Nueva de la tasadora Grupo ST, dos municipios reinan en Gran Canaria y se alzan como los rincones más caros del archipiélago. Mogán y Las Palmas de Gran Canaria se han convertido en inaccesibles para buena parte de los jóvenes que buscan emanciparse.

Los datos de la tasadora son claros: al cierre del primer semestre de 2026, el precio medio de la vivienda nueva en Canarias alcanzó los 2.104 euros por metro cuadrado, tras registrar un aumento interanual del 7,3%.

Las Palmas de Gran Canaria y Mogán, los municipios con la vivienda nueva más cara de la isla

La capital grancanaria aparece como la localidad con los precios más elevados, con un valor medio de 2.209 euros por metro cuadrado. Le sigue Mogán, con 2.085 euros por metro cuadrado, consolidándose ambas zonas como los mercados más tensionados dentro de Gran Canaria.

Barranco del Pino Seco de Mogán. / La Provincia

La diferencia respecto a otros municipios analizados en Canarias es significativa. Mientras las zonas más demandadas de Gran Canaria ocupan las primeras plazas, otros puntos del archipiélago presentan valores más acordes para los compradores. Santa Cruz de la Palma, Puerto del Rosario y La Orotava registran los precios más bajos del informe, aunque todos ellos mantienen también una tendencia ascendente.

De igual forma, el incremento de los precios no ha sido homogéneo en todo el territorio. En Canarias, las mayores subidas interanuales corresponden a Santa Cruz de Tenerife, con un avance del 8,1%, seguida de Arona (7,5%), Puerto de la Cruz (7%), Las Palmas de Gran Canaria (6,9%) y La Laguna (6,8%).

¿Cuánto esfuerzo hace falta para comprar una vivienda nueva en Canarias?

Cada vez cuesta más comprar una vivienda y, por ende, más ahorrar. Según el informe, una persona que destine todo su salario al ahorro necesitaría actualmente 8 años y tres meses para reunir la cantidad necesaria para comprar una vivienda media en Canarias.

Los datos, bastante negativos, superan con creces a la media nacional, fijada en 7 años y 8 meses, colocando al archipiélago entre las comunidades autónomas donde más complicado resulta acceder a una vivienda, junto a Baleares (20,3), Madrid (10,7) y Cataluña (8,3).

Vista de un edificio en construcción / La Provincia

Además, el Índice de Accesibilidad Inmobiliaria se sitúa en Canarias en 80 puntos, por debajo del nivel considerado equilibrado, establecido en 100 puntos. Es decir, el retroceso interanual del 5,9% refleja cómo la subida de precios reduce de forma progresiva la capacidad de acceso de parte de la demanda.

El mercado residencial mantiene la confianza pese a la presión de los precios

Pese al aumento del precio de la vivienda en muchos puntos del archipiélago, desde el sector apuntan que la evolución sigue siendo positiva. El Índice de Confianza Inmobiliario alcanzó en Canarias los 57,4 puntos durante el segundo trimestre de 2026, por encima del nivel medio, situado en 50 puntos.

Evolución del precio medio de la vivienda nueva por municipios / Grupo ST

En otras palabras, este dato confirma que el interés por el mercado residencial permanece activo, aunque con ligeros ajustes respecto al año anterior, cuando el indicador registró una variación del -3%.

La vivienda nueva afronta el reto de los costes y la eficiencia energética

El informe del Grupo ST señala que la tensión del mercado se encuentra relacionada con el desequilibrio entre la oferta disponible y las necesidades de vivienda. Los principales factores de este desequilibrio son la falta de suelo preparado para construir, los tiempos de tramitación urbanística y el aumento de los costes asociados a las promociones.

De hecho, el coste medio de construcción de las viviendas nuevas iniciadas en el segundo trimestre de 2026 alcanzó los 1.451 euros por metro cuadrado, un 11,2% más que un año antes y el valor más alto registrado en la serie histórica.

Por ello, las obras nuevas pretenden apostar por la sostenibilidad. Durante la primera mitad de 2026 se alcanzaron mínimos históricos de emisiones y consumo energético, con una mejoría significativa respecto al semestre anterior. Además, la calificación energética A se consolida como el estándar predominante: el 92% de los proyectos iniciados en 2026 logró esta categoría en emisiones y el 88% también la obtuvo en consumo energético.