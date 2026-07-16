Valleseco moderniza seis instalaciones deportivas con nuevas mejoras en pavimentos, equipamientos y accesibilidad

El Ayuntamiento de Valleseco ha culminado las obras de mejora en las canchas de Lanzarote y Valsendero, donde se han renovado los pavimentos, mejorado los equipamientos deportivos y realizado actuaciones destinadas a incrementar la seguridad, accesibilidad y funcionalidad de estos espacios. Esta actuación forma parte de un proyecto más amplio que permitirá modernizar seis instalaciones deportivas municipales con una inversión de 153.789 euros.

Los trabajos continúan ahora en la cancha de Caserón y próximamente se desarrollarán en la cancha de Zumacal y en la cancha de Frontenis, completando una intervención que permitirá actualizar diferentes recintos deportivos distribuidos por los barrios del municipio y ofrecer mejores condiciones para la práctica deportiva de vecinos y vecinas de todas las edades.

El proyecto, financiado por la consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, está siendo ejecutado por la empresa Infraestructuras Deportivas Canarias S.L. e incluye la renovación de pavimentos, la mejora y sustitución del equipamiento deportivo, la reparación de cerramientos y superficies, así como la incorporación de elementos de accesibilidad y otras actuaciones orientadas a garantizar espacios más seguros y adaptados a las necesidades actuales.

Optimización de recursos

Además, el Ayuntamiento ha culminado la renovación del alumbrado de las instalaciones deportivas municipales mediante la incorporación de tecnología LED, una mejora que permitirá aumentar la eficiencia energética, reducir el consumo y optimizar las condiciones de uso de las canchas durante las actividades deportivas.

El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez Quintana, destacó que esta inversión «permite seguir modernizando las infraestructuras deportivas del municipio, ofreciendo espacios más seguros, accesibles y preparados para fomentar la práctica deportiva en todos los barrios».

Por su parte, la concejala de Deportes, Genita Santana Rodríguez, señaló que esta actuación «responde a las demandas trasladadas por la ciudadanía y al compromiso del grupo de gobierno con la mejora continua de las instalaciones deportivas municipales, garantizando espacios de calidad para vecinos y vecinas de todas las edades».

Con la finalización de las actuaciones en Lanzarote y Valsendero y el avance progresivo de las obras en el resto de recintos, el Ayuntamiento de Valleseco continúa reforzando su apuesta por el deporte como herramienta para promover hábitos de vida saludables, favorecer la convivencia y fortalecer la cohesión social en el municipio. Además, la renovación de estos espacios permitirá impulsar el uso de las instalaciones por parte de clubes, colectivos y usuarios particulares, consolidando el deporte como uno de los ejes de participación ciudadana en el municipio.