Agaete estrena el renovado aparcamiento de Los Chorros con 41 plazas, punto de recarga y pérgolas fotovoltaicas

El aparcamiento municipal de Los Chorros, en Agaete, ya cuenta con una nueva imagen tras finalizar las obras de reacondicionamiento y mejora de la accesibilidad de esta infraestructura, una actuación que busca facilitar el acceso al entorno de la zona comercial abierta del municipio y mejorar la movilidad de vecinos y visitantes. Los trabajos, han permitido renovar por completo el espacio, que ahora dispone de 41 plazas de estacionamiento, una de ellas adaptada para personas con movilidad reducida y otra equipada con un punto de recarga para vehículos eléctricos. Además, varias de las plazas cuentan con pérgolas fotovoltaicas destinadas a la generación de energía para autoconsumo. Las obras han sido financiados por el Cabildo de Gran Canaria con una inversión de 317.953 euros.

La intervención ha incluido la sustitución del pavimento existente por una nueva superficie formada por una base de hormigón y adoquines, más segura y resistente. También se ha reorganizado la distribución interior del aparcamiento, con una nueva disposición de los viales, las plazas de estacionamiento y las zonas verdes.

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, visitó este viernes las instalaciones junto al concejal y alcalde en funciones de Agaete, Ramón Cruz. Alonso destacó durante la visita que la mejora de las zonas comerciales abiertas «también significa mejorar los espacios que las rodean», ya que, según señaló, disponer de un aparcamiento moderno, accesible y bien conectado «facilita la llegada de vecinos y visitantes»

Drenaje de aguas

Asimismo, se han corregido las pendientes para favorecer el drenaje natural de las aguas pluviales y mejorar la respuesta de la infraestructura ante episodios de lluvia. En materia de accesibilidad, las obras han incorporado una acera perimetral para facilitar el tránsito peatonal y un revestimiento de acero corten junto al muro de una finca colindante, mejorando la integración urbana del conjunto.

Junto a la renovación del aparcamiento de Los Chorros, está prevista una segunda actuación destinada a crear una zona de aparcamiento para residentes y mejorar las redes de saneamiento y pluviales en varias calles de Las Nieves, reforzando la accesibilidad y la calidad del espacio público en el entorno comercial del municipio.