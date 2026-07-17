El aparcamiento Los Chorros de Agaete estrena mejoras de accesibilidad con una inversión de 318.000 euros

El aparcamiento municipal Los Chorros, en Agaete, ha finalizado su proceso de renovación tras una actuación financiada por el Cabildo de Gran Canaria con una inversión de 317.953,43 euros. La intervención ha permitido mejorar la funcionalidad de la infraestructura, facilitar el acceso a la Zona Comercial Abierta del municipio e incorporar nuevos elementos vinculados a la accesibilidad y la eficiencia energética.

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, visitó este viernes las instalaciones junto al concejal y alcalde en funciones de Agaete, Ramón Cruz, para comprobar el resultado de las obras de reacondicionamiento.

Una reforma para mejorar la movilidad en el entorno comercial

Durante la visita, Minerva Alonso destacó que la mejora de las zonas comerciales también implica actuar sobre los espacios que facilitan el acceso a ellas. “Invertir en las Zonas Comerciales Abiertas también significa mejorar los espacios que las rodean. Un aparcamiento moderno, accesible y bien conectado facilita la llegada de vecinos y visitantes, mejora la movilidad y contribuye a fortalecer la actividad comercial y económica del municipio”, señaló.

La consejera añadió que la actuación combina criterios de accesibilidad, sostenibilidad y funcionalidad. “No solo renovamos una infraestructura que presentaba importantes problemas de deterioro, sino que incorporamos soluciones adaptadas a las necesidades actuales, como plazas accesibles, recarga para vehículos eléctricos o generación de energía mediante pérgolas fotovoltaicas”, explicó.

Nuevos pavimentos y reorganización del espacio

Los trabajos han incluido una remodelación integral del aparcamiento, con la sustitución del pavimento existente, que presentaba problemas derivados del desprendimiento de cantos rodados. En su lugar se ha instalado una nueva superficie compuesta por una base de hormigón y adoquines de hormigón, con mayor resistencia y seguridad para los usuarios.

La actuación también ha permitido reorganizar la distribución interior del recinto mediante la redistribución de los viales, las plazas de estacionamiento y las zonas verdes. Además, se han corregido las pendientes para favorecer el drenaje natural de las aguas pluviales y mejorar la respuesta de la infraestructura ante episodios de lluvia.

41 plazas con puntos de recarga y generación energética

Tras la reforma, el aparcamiento dispone de 41 plazas, entre las que se incluye una reservada para personas con movilidad reducida y otra equipada con un sistema de recarga para vehículos eléctricos.

Parte de los espacios de estacionamiento cuentan con pérgolas fotovoltaicas destinadas a la generación de energía para autoconsumo, incorporando medidas de eficiencia energética a una infraestructura municipal.

La intervención ha incluido también mejoras en la accesibilidad peatonal mediante la creación de una acera perimetral y la instalación de un revestimiento de acero corten junto al muro de una finca colindante. Estas actuaciones permiten mantener los accesos existentes y mejorar la integración urbana del conjunto.

500.000 euros para mejorar la Zona Comercial Abierta de Agaete

La reforma del aparcamiento Los Chorros se integra en el plan de inversiones del área de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria para la Zona Comercial Abierta de Agaete, que cuenta con una dotación total de 500.000 euros destinada a dos proyectos de mejora urbana.

Además de la renovación del aparcamiento, está prevista una segunda actuación centrada en la creación de una zona de estacionamiento para residentes y en la mejora de las redes de saneamiento y pluviales en distintas calles de Las Nieves.

Con estas actuaciones, el Cabildo busca reforzar la accesibilidad, mejorar la calidad del espacio público y favorecer la conexión entre las infraestructuras municipales y la actividad comercial del municipio de Agaete.