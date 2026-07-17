Arranca la obra de la rotonda de acceso al casco de Mogán

El Gobierno de Canarias ha colocado este viernes la primera piedra de la nueva glorieta que se construirá en la carretera GC-200, en el municipio de Mogán, una actuación destinada a mejorar la seguridad vial, ordenar los movimientos de tráfico y facilitar la circulación en la conexión con la Avenida de la Constitución. La obra cuenta con una inversión de 817.416,81 euros y se ejecutará en el punto kilométrico 58+990 de la vía. La actuación sustituirá la actual intersección por una glorieta que permitirá reorganizar los accesos y eliminar algunos de los movimientos que actualmente generan mayores dificultades para los conductores.

Una actuación para reorganizar uno de los accesos al casco de Mogán

La nueva glorieta permitirá mejorar la distribución del tráfico en una zona con un volumen significativo de circulación, favoreciendo los movimientos de entrada y salida desde la GC-200 hacia la Avenida de la Constitución. El proyecto contempla la remodelación completa de la intersección existente mediante una infraestructura que aumentará la visibilidad en los accesos y ofrecerá una configuración más segura para los vehículos que utilizan esta conexión. La obra ha sido adjudicada a la empresa Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U. y se integra dentro del programa de actuaciones de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad para modernizar la red de carreteras del Archipiélago.

Un avance para la movilidad

El acto de colocación de la primera piedra contó con la presencia del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el segundo teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos y Obras Públicas, Juan Ernesto Hernández.

Durante el acto, Pablo Rodríguez señaló que la actuación supone un avance para la movilidad del sur de Gran Canaria y destacó que la glorieta forma parte de una estrategia más amplia para mejorar las conexiones del municipio. El consejero también anunció que durante 2026 está prevista la licitación de otra actuación pendiente en Mogán, el túnel de Taurito, un proyecto con una inversión superior a los 12 millones de euros destinado a resolver el cierre de una carretera afectada por un desprendimiento.

Por su parte, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, recordó que la construcción de esta glorieta había sido una demanda del municipio durante los últimos años y señaló que la actuación se complementará con otros proyectos previstos para mejorar la movilidad, como la prolongación sur de la calle Drago y la variante de la GC-200.