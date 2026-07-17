El Cabildo forma a 30 desempleados de Gran Canaria como soldadores y mecánicos

El Cabildo de Gran Canaria ha destinado 480.000 euros a un programa de formación dirigido a 30 personas desempleadas y sin cualificación profesional con el objetivo de mejorar sus posibilidades de incorporación al mercado laboral en sectores con demanda de trabajadores especializados.

La actuación, impulsada por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local, dirigida por Juan Díaz, se desarrolla junto a la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA) a través de los proyectos Forjando Futuro y Sobre Ruedas, incluidos en el convenio de cooperación entre el Servicio Canario de Empleo y el Cabildo insular para desarrollar acciones financiadas con fondos del FDCAN.

Formación especializada en el sector del metal y la automoción

Las 30 personas participantes llevan varias semanas formándose en el Centro de Formación Técnico de FEMEPA, ubicado en El Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria, mediante itinerarios adaptados a las necesidades actuales de las empresas.

El programa combina formación teórica y práctica con contratos de formación en alternancia con el empleo, una modalidad que permite al alumnado adquirir conocimientos técnicos mientras desarrolla experiencia profesional.

El consejero Juan Díaz visitó las instalaciones junto al vicepresidente de FEMEPA, Armando Hernández; la presidenta de TRANSMETAL, Nauzet Reina; y el presidente de AEMOTO, Manuel Marrero, para conocer el desarrollo de esta iniciativa.

Dos proyectos para impulsar la inserción laboral

El proyecto Forjando Futuro permite a 15 personas formarse como especialistas en soldadura. El itinerario incluye un Certificado de Profesionalidad en soldadura oxigas y soldadura MIG/MAG (FMEC0210-2), además de formación complementaria en áreas como soldadura de acero inoxidable, gestión de residuos, prevención de riesgos laborales y habilidades sociales para el empleo.

El alumnado cuenta con cerca de siete meses de formación, con un total de 932 horas entre contenidos teóricos, prácticas y experiencia en empresas. El objetivo marcado es lograr la incorporación laboral de al menos el 25% de los participantes y favorecer la inserción del resto.

Por su parte, el proyecto Sobre Ruedas está dirigido a otras 15 personas que reciben formación en mantenimiento de vehículos de dos y tres ruedas. Este itinerario alcanza las 951 horas e incluye prácticas en empresas del sector durante 183 horas, aproximadamente un mes y una semana de contacto con un entorno laboral real.

Respuesta a la falta de profesionales especializados

Desde el área de Empleo del Cabildo de Gran Canaria explican que la iniciativa nace tras analizar con empresas de distintos sectores la necesidad de contar con trabajadores cualificados en actividades como el metal, la automoción y otros oficios.

Según señaló Juan Díaz, el objetivo es favorecer la inserción laboral de las personas participantes, facilitar que pequeñas empresas y talleres puedan incorporar nuevos profesionales y contribuir al relevo generacional de oficios donde existe falta de trabajadores jóvenes.

Colaboración con empresas para facilitar el acceso al empleo

Los dos itinerarios cuentan con docentes especializados y con la colaboración de empresas del sector para adaptar los contenidos formativos a las necesidades reales del mercado laboral.

El proceso de selección de participantes se realizó atendiendo al perfil de las personas interesadas y a los objetivos de cada proyecto, con la finalidad de aprovechar esta oportunidad formativa y aumentar las posibilidades de incorporación laboral tras finalizar los programas.