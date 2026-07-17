El Cabildo de Gran Canaria denuncia irregularidades por las obras en Veneguera

El Cabildo de Gran Canaria ha denunciado irregularidades ambientales y patrimoniales en las obras emprendidas por la empresa Costa Canaria de Veneguera, S.A. en la finca de su titularidad en el barranco de Veneguera (Mogán), dentro del Parque Rural del Nublo y de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, "un espacio de extraordinario valor ambiental, paisajístico, arqueológico y cultural", indica en un comunicado.

La Corporación Insular informa que ha remitido al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil los informes elaborados por los servicios de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y el Consejo Insular de Aguas, después de que este cuerpo solicitara la documentación la pasada semana.

Daños en yacimientos arqueológicos

Según el informe de Patrimonio Histórico, los trabajos alcanzaron el Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Zona Arqueológica de Cañada de la Mar, penetrando hasta 17 metros en su interior y afectando directamente a, al menos, cuatro estructuras de piedra vinculadas a las comunidades prehispánicas de Gran Canaria.

La institución ha constatado la destrucción parcial o casi total de algunos de los yacimientos arqueológicos afectados

Los técnicos sostienen que las intervenciones, materializadas en extensos desmostes del terreno y movimientos de tierra, han alterado cinco yacimientos arqueológicos, provocando la destrucción parcial o casi total de algunos de ellos. Entre los casos señalados figuran la desaparición prácticamente completa del yacimiento de Lomo de Los Gatos de Tabaibales y la pérdida de los elementos más relevantes del yacimiento de Lomo de la Canal.

El servicio insular considera que estos hechos constituyen daños "muy graves" sobre el patrimonio arqueológico y ha trasladado el expediente al Gobierno de Canarias, administración competente para tramitar este tipo de infracciones. Además, el informe indica que las actuaciones carecían de un estudio arqueológico global y que tampoco se garantizó un seguimiento especializado para preservar los restos existentes.

Sin informe ambiental

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente señala que los hechos ya habían sido puestos en conocimiento de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, competente para incoar y resolver los posibles expedientes sancionadores por infracciones urbanísticas.

Los agentes realizaron una nueva inspección en helicóptero, al no poder acceder por vía terrestre debido al impedimento de la empresa

Asimismo, añade que no consta que ni el Ayuntamiento de Mogán ni la mercantil Costa Canaria de Veneguera S.A. solicitaran el preceptivo informe de compatibilidad ambiental, un trámite exigible antes de conceder licencias o títulos habilitantes para actuaciones dentro del Parque Rural del Nublo.

Inspección en helicóptero

El Cabildo narra que este viernes agentes de Medio Ambiente realizaron una nueva inspección sobre el terreno utilizando un helicóptero, al no poder acceder por vía terrestre debido al impedimento de la empresa propietaria de la finca.

La inspección aérea permitió obtener una visión completa de la zona, comprobar el estado de las intervenciones y levantar nuevas actas que serán incorporadas a los expedientes administrativos abiertos. En los últimos meses, los agentes ya habían efectuado varias visitas con toma de coordenadas GPS, reportajes fotográficos y levantamiento de actas relacionadas, entre otros, con el proyecto denominado Limpieza y Renaturalización de la Playa de Veneguera.

El seguimiento también incluye la investigación de nuevas actuaciones comunicadas por el Seprona, entre ellas la construcción de dos pasos elevadizos en el barranco, presuntamente ejecutados sin los títulos habilitantes correspondientes.

Investigación abierta

De forma paralela, el Seprona mantiene abiertas las investigaciones sobre las distintas actuaciones detectadas en Veneguera bajo la dirección del Ministerio Fiscal, con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se ejecutaron las obras y, en su caso, las posibles responsabilidades derivadas.

En el plano administrativo, el Cabildo asegura que mantiene la coordinación con la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y con el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, al considerar que las intervenciones podrían afectar también al dominio público hidráulico y requerir las autorizaciones correspondientes.

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Este periódico ha contactado con la empresa, que indicó que respondería en cuanto dispusiera de una valoración.