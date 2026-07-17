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Dónde comer en Agaete: 7 lugares para disfrutar de la gastronomía de este rincón de Gran Canaria

La localidad grancanaria combina paisajes volcánicos y costa atlántica, ofreciendo una gastronomía variada para todos los momentos del día

Descubre siete opciones gastronómicas para pasar el día en Agaete.

Descubre siete opciones gastronómicas para pasar el día en Agaete. / José Pérez Curbelo

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Briseida Viera

Briseida Viera

Agaete es uno de los municipios con más personalidad de Gran Canaria. Situado en el noroeste de la isla, combina el encanto de un pueblo tradicional canario con paisajes volcánicos, costa atlántica y una gastronomía que invita a quedarse.

Desde el Puerto de las Nieves hasta el Valle de Agaete, este destino ofrece propuestas para todos los momentos del día, desde un buen desayuno hasta una comida tranquila con vistas al mar.

Para elaborar esta guía sobre dónde comer en Agaete hemos tomado como referencia la selección compartida por la cuenta de Instagram @welikecanarias, que reunió siete lugares recomendados del municipio para disfrutar de diferentes experiencias gastronómicas.

Hondo Café, un buen comienzo del día

Para quienes buscan empezar la jornada con calma, Hondo Café es una de las paradas recomendadas en Agaete. Un espacio pensado para disfrutar de un buen desayuno y tomar un café en un ambiente agradable antes de recorrer el municipio.

Calle Larga Restaurante, calidad y buen precio

Calle Larga Restaurante destaca por su buena relación calidad-precio y por ser una opción versátil para quienes buscan comer bien sin complicaciones. Un lugar ideal para una comida tranquila durante una visita por Agaete.

Casa Romántica, cocina canaria con un toque creativo

Ubicada en el entorno del Valle de Agaete, Casa Romántica apuesta por una cocina canaria de autor que combina tradición y creatividad. Una propuesta gastronómica para quienes quieren descubrir los sabores de la isla desde una perspectiva más elaborada.

Restaurante Ragú, comer frente al mar

Con el Atlántico como telón de fondo, Restaurante Ragú ofrece una experiencia marcada por su ubicación junto al mar. Una opción perfecta para disfrutar de una comida con vistas y del ambiente marinero que caracteriza a Agaete.

Gelateria Cucurucho, un descanso dulce

Para hacer una pausa durante el paseo, Gelateria Cucurucho propone helados artesanales ideales para refrescarse y disfrutar de un momento dulce mientras se descubre el municipio.

Mesón del Bocadillo, una opción para llevar

Si el plan es seguir explorando la zona, Mesón del Bocadillo es una alternativa práctica para llevar y disfrutar de algo rápido durante la ruta. Una propuesta sencilla pensada para quienes prefieren comer sobre la marcha.

Café Platinium, sabor local del Valle de Agaete

El café también forma parte de la identidad de Agaete, especialmente gracias al cultivo del café en el Valle. Café Platinium es una parada recomendada para disfrutar de un café local y conocer uno de los productos más singulares de esta zona de Gran Canaria.

Noticias relacionadas y más

Agaete ofrece muchas formas de disfrutar de la isla, y su gastronomía es una de ellas. Ya sea para desayunar, comer frente al mar, descubrir la cocina canaria o simplemente hacer una pausa con un buen café, estos siete lugares son una buena guía para saborear este rincón de Gran Canaria.

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