España vuelve a una final del Mundial 16 años después: así era Gran Canaria cuando Iniesta marcó el gol

El 11 de julio de 2010, como toda España, Gran Canaria se echó a la calle para celebrar una noche histórica. El gol de Andrés Iniesta en Johannesburgo convirtió a España en campeona del mundo por primera vez y dejó una de esas imágenes que permanecen en la memoria colectiva: plazas llenas, banderas, coches pitando y miles de personas celebrando juntas.

La isla ha cambiado mucho en estos 16 años. Han pasado gobiernos, obras, edificios, récords turísticos, centros comerciales, nuevas tecnologías y hasta una pandemia. Sin embargo, hay imágenes que permanecen grabadas en la memoria colectiva de los grancanarios.

Sin ir más lejos, gente que no había ni empezado la carrera o estaba terminándola para empezar en el mundo laboral, ni acabado la ESO o incluso que no había ni nacido. 16 años dan para mucho y, en este caso, la transformación de la isla ha sido progresiva y, en muchos casos, sorprendente.

Una isla sin Gran Canaria Arena, Poema del Mar ni Alisios

Una de las formas más rápidas de comprobar cómo ha cambiado Gran Canaria es mirar su paisaje. En 2010 todavía no existían algunos de los grandes iconos actuales.

El Gran Canaria Arena no había abierto sus puertas. El pabellón de Siete Palmas llegaría en 2014 y cambiaría la imagen deportiva de la isla, pero durante aquel Mundial de Sudáfrica el gran escenario del baloncesto grancanario seguía siendo el Centro Insular de Deportes. Allí se vivían las grandes noches del entonces Gran Canaria 2014, en un recinto que durante décadas fue uno de los templos deportivos de Canarias.

Tampoco existía el Poema del Mar. El acuario del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria abrió en 2017 y se convirtió en uno de los principales reclamos turísticos de la capital. Y el mapa comercial de la isla era diferente. El Centro Comercial Alisios todavía no estaba construido y Tamaraceite no contaba con el gran polo de ocio y compras que hoy recibe cada día a miles de visitantes.

El sur de Gran Canaria ya era turístico, pero la isla tenía otro ritmo

Maspalomas, Playa del Inglés, Puerto Rico o Mogán ya eran nombres reconocidos internacionalmente en 2010. Gran Canaria llevaba décadas siendo uno de los grandes destinos turísticos europeos, pero el escenario era diferente.

El sur tenía otro ritmo, con una menor presión sobre el territorio y una menor presencia de fenómenos que hoy forman parte del debate público, como el crecimiento de la vivienda vacacional o el impacto del turismo sobre el mercado residencial.

La isla ha vivido desde entonces una transformación turística profunda: más conexiones aéreas, más visitantes y una mayor proyección internacional. Pero ese crecimiento también ha abierto una conversación que en 2010 apenas existía: cómo equilibrar la llegada de turistas con las necesidades de quienes viven en Gran Canaria.

Las carreteras también cuentan la historia del cambio

La Gran Canaria de 2010 era una isla más dependiente del coche, pero también una isla con unas conexiones diferentes. La GC-1 ya era la gran columna vertebral entre la capital y el sur turístico, pero durante estos años han cambiado accesos, enlaces y recorridos.

También han cambiado las conexiones con el norte y las medianías. Municipios como Arucas, Gáldar, Guía, Agaete, Teror, Santa Brígida, Ingenio, Agüimes o Telde han visto cómo las mejoras viarias han reducido distancias y han cambiado los hábitos de muchos vecinos. Una isla que en 2010 todavía se sentía más fragmentada entre norte, sur y capital.

La MetroGuagua: el proyecto que no existía y que cambió el debate de la movilidad

En 2010, la palabra MetroGuagua prácticamente no formaba parte de la conversación diaria. El proyecto de transporte rápido de Las Palmas de Gran Canaria llegaría años después y acabaría convirtiéndose en una de las grandes transformaciones urbanas de la capital.

Proyecto de la Metroguagua a su paso por Ciudad Jardín. / LP/DLP

También en una de las más polémicas. Para unos, era una apuesta necesaria para modernizar el transporte público y reducir la dependencia del coche. Para otros, las obras, los cambios en calles y las molestias generadas durante años marcaron demasiado el proyecto.

Dieciséis años después, resulta imposible hablar de la evolución de la movilidad en Gran Canaria sin mencionar la MetroGuagua.

La vivienda: de los alquileres de 2010 a la crisis actual

Uno de los cambios que más percibe cualquier grancanario está en la vivienda. Hace 16 años el mercado era completamente diferente. Los precios de alquiler eran mucho más bajos y encontrar determinadas viviendas a precios que hoy parecen imposibles era más habitual.

Los datos del mercado reflejan una subida muy importante desde entonces: el precio medio del alquiler en Canarias pasó de alrededor de 7,5 euros por metro cuadrado en 2010 a cifras superiores a los 15 euros por metro cuadrado en los registros actuales, más del doble.

Vista de un edificio en construcción / La Provincia

Ese cambio ha convertido el acceso a la vivienda en uno de los principales problemas sociales de la isla y en uno de los grandes debates ligados al crecimiento turístico.

La UD Las Palmas estaba en Segunda y Jonathan Viera empezaba su historia amarilla

En 2010, la UD Las Palmas todavía militaba en Segunda División y faltaban cinco años para el regreso del equipo amarillo a Primera. El 28 de agosto de ese mismo año, un chico de La Feria debutó con la elástica amarilla. Ni los más optimistas pensaban que Jonathan Viera se convertiría en capitán, figura y emblema de la historia reciente del club.

Una isla con nuevos espacios de ocio y nuevos hábitos

La forma de disfrutar Gran Canaria también ha cambiado. En 2010 el ocio comercial estaba más concentrado, sobre todo en Las Arenas, 7 Palmas y La Ballena; las redes sociales todavía no marcaban dónde ir ni qué hacer, las recomendaciones iban de boca en boca y los móviles no condicionaban tanto la experiencia. Se veía mejor con menos cámaras.

Iberdrola y el centro comercial la Ballena facilitan la recarga de vehículos eléctricos en Las Palmas de Gran Canaria / LP / DLP

Desde entonces han aparecido nuevos espacios, nuevos negocios y nuevas formas de consumir. La gastronomía, el turismo urbano, los eventos y las experiencias se han convertido en una parte más importante de la imagen de la isla.

Los móviles de 2010 parecen hoy piezas de museo

Otra fotografía del cambio esta en los teléfonos. Cuando España ganó el Mundial, Nokia seguía siendo una referencia, BlackBerry era un símbolo de éxito profesional y los teléfonos inteligentes todavía no habían conquistado la vida diaria como ahora.

Antiguos móviles de Nokia, entre ellos el icónico modelo 5100 / Archivo

El móvil no era todavía la herramienta desde la que se paga, se trabaja, se compra, se investiga y se graba cada momento.

Gran Canaria ya no es la misma, pero la emoción sigue igual

Han pasado 16 años desde aquella noche de julio en la que Iniesta marcó el gol más importante de la historia del fútbol español. Desde entonces han cambiado las carreteras, los edificios, los centros comerciales, el turismo, la tecnología y la forma de vivir la isla.

Gran Canaria en 2010 y Gran Canaria hoy son dos fotografías muy diferentes. Pero hay algo que no ha cambiado: cuando llega una final del Mundial, la isla vuelve a reunirse delante de una pantalla, vuelve a sacar las banderas y vuelve a buscar esa misma sensación de una noche histórica.